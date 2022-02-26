Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İki lider arasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti. Erdoğan da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.