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Siyaset Başkan Erdoğan, AK Partili ismi yanına çağırarak sitem etti!
Siyaset

Başkan Erdoğan, AK Partili ismi yanına çağırarak sitem etti!

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapıldığı salonun küçük olduğunu ifade ederek İl Başkanına sitem etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 18:28:00 - 2022-01-29 18:39:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Giresun'daydı. Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nin ardından toplu açılış programına katılan Cumhurbaşkanı, daha sonra ise "AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı"na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın yoğun tezahüratlarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu yanına çağırarak, toplantının neden küçük salonda düzenlendiğini sordu. Erdoğan daha sonra AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'yı yanına çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun'un gençlerine bu salon yetmez. Şimdilik salon bitti. 3 bin 500 kişilik salonun bittiği bir yerde, bu toplantı burada yapılmaz. Başka eksikler varsa onlar da giderildi ancak o 3 bin 500 kişilik salonda, gümbür gümbür gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademeyle toplantı yapılırdı. Geldik küçük düğün salonunda yaptık toplantıyı. Artık AK Parti'yi böyle yerlere sıkıştırmaya kalkmayın. Ah başkan ah" diye konuştu.

 

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