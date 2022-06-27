Başkan Erdoğan Adana'da bulunan petrolün rezerv değerini açıkladı
Adana'da bulunan petrol kuyuları hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri 1 milyar dolar olarak hesaplandı" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine Toplantısı" sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Elde bulunan sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız. Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz."