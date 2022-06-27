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Gündem Başkan Erdoğan Adana'da bulunan petrolün rezerv değerini açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan Adana'da bulunan petrolün rezerv değerini açıkladı

Adana'da bulunan petrol kuyuları hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri 1 milyar dolar olarak hesaplandı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 21:09:00 - 2022-06-27 21:09:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine Toplantısı" sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Elde bulunan sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız. Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz."

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Yorumlar

Az ama...

Yine de katkı koyar. Petrol faturasını kısmen hafifletir. Kaliteli petrol ve büyük çapta rezerv için petrol aramaları Arap plakası üzerinde kalan Adana , İskenderun , Adıyaman , Batman , Mardin hattında yoğunlaşmalıdır. Anadolu plakasında olabilecek petrolün kalitesi düşük ve rezervler küçüktür. 

TC Bursa

Eyvah desene benzine zam gelecek.
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