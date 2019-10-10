Başkan Erdoğan açıkladı! "Barış Pınarı" ismi buradan geliyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun adının neden 'Barış Pınarı' olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bizim sınır, Suriye tarafında pınarlarla doludur. Bu yüzden operasyonun adını Barış Pınarı Harekatı koyduk" dedi.

Harekatın adı neden "Barış Pınarı"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, neden Barış Pınarı ismini koyduklarını şu şekilde sözlerle ifade etti:

"Biz bu operasyonda sivillerin kılına dahi zarar gelmesini kabullenemeyiz. Sadece bize saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyoruz. Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Terör örgütünü bölgeden kazıyarak barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk. Kısa sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız."