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Gündem Başkan Erdoğan açık açık uyarmıştı... Flaş gelişme
Gündem

Başkan Erdoğan açık açık uyarmıştı... Flaş gelişme

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, ülkesinin Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 18:21:00 -
Başkan Erdoğan açık açık uyarmıştı... Flaş gelişme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

Başkan Erdoğan uyarmıştı: Adımları atmazlarsa süreci dondururuz

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto kararı aldıktan sonra, 3 ülke arasında görüşmeler gerçekleştirilmişti. İki ülke, Türkiye'ye terörle mücadele konusunda birtakım sözler vermiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, "Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek üzere adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak isterim" açıklamasını yapmıştı.

 

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