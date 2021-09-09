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Siyaset Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor
Siyaset

Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 11:35:00 -
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılacağı öğrenildi.

Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunup Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Ayıca Başkan Erdoğan ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak.

Lale şeklinde yükseliyor

Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak inşa edilen 35 katlı gökdelenin yerinde 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu yer alıyordu.

Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtan gökdelen şeklinde 20 bin metrekare alana sahip. 71 metre yükseklikteki yapıda yer alan Türk motifleri göz dolduruyor. Lale şeklinde göğe yükselen bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor.

Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Türkevinin yanında Birleşmiş Milletler (BM) binası, UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği bulunuyor.

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