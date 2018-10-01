Başkan Erdoğan: ABD ve Almanya ciddiyetsiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Almanya temasları sırasında FETÖ elebaşı ve diğer teröristlerin iadesine ilişkin Almanya’ya 136 kişilik, ABD’ye de 20’nin üzerinde kişiyi içeren listeler verdiklerini söyledi. ABD ve Almanya ziyaretini gazetecilere değerlendiren Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’un, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istemesi üzerine, 20’nin üzerinde ismi Bolton’a ulaştırdıklarını anlatarak, “Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir” ifadesini kullandı.

Faydalı görüşmeler yaptık

Özellikle Almanya ziyaretinin başarılı geçtiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, şu bilgileri verdi: “BM Genel Kurul toplantılarından sonra devlet ziyareti için Almanya’ya geldik. Almanya ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konuları ele almak üzere bu ziyareti gerçekleştirdik. Hem Steinmeier’in hem de Şansölye Merkel’in ev sahipliği gerçekten memnuniyet vericiydi. İkili ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri götürebilme hususunda bir mutabakat sağlayabildik diyebilirim.”

FETÖ konusundaki çelişki ortada

“Almanya’yla ilgili meselelerden biri de, PKK, FETÖ, DHKPC gibi örgütlerin Türkiye karşıtı eylemleri konusunda yeterince duyarlı davranılmaması” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Alman makamlarının bunlara karşı daha etkin mücadele vermelerini bekliyoruz. Bu beklentilerimizi de kendilerine bizzat ilettik. Hükümete karşı olanlarla yürümekle sağlıklı sonuçlar alınamayacağını belirttik. FETÖ konusundaki yaklaşım farklılığı ortada. Bu, Merkel ile yaptığımız ortak basın toplantısında da açıkça görüldü. Yeterli delil olmadığından söz ediyorlar. Tüm delilleri kendilerine verdiğimiz halde, mahkeme kararlarını ilettiğimiz halde, bunların adeta yok sayılmasını anlamak mümkün değil.”

İadesi istenenlerin listesi verildi

ABD hem Almanya’da FETÖ elebaşı ve FETÖ elemanlarının iadesine ilişkin aralarında Can Dündar’ın bulunduğu isim listesinin verilmesine ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Külliyetli bir liste. Gerek Almanya gerek ABD’ye bu listeler zaten zaman zaman hep veriliyor. Almanya’da 136 kişilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. ABD’ye de biliyorsunuz 85 koli belge ilettik. Daha sonra Sayın Trump, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim Bey ile Bolton’a ulaştırdık. 20’nin üzerinde isim bildirdik.”

Uzun uzun ekonomiyi konuştuk

Merkel ile kahvaltıda başta ekonomi olmak üzere tüm konuları ele aldıklarını anlatan Başkan Erdoğan, şunları aktardı: “Müşterek olarak neler yapabiliriz, bunların üzerinde durduk. Savunma sanayine yönelik birçok adımları atabilme şansımızın olduğunu görüyorum. İleri teknoloji konusunda birçok adımları atabileceğimizi görüyorum. Aynı şekilde Sağlık Bakanlıkları olarak da müşterek Bazı adımları atabileceğimizi görüyorum. Raylı sistem konusunda konuştuk. Kendileri de notlarını aldılar. Almanya’daki iş dünyası ile Schröder döneminden beri ilk kez bu boyutta bir toplantı yaptık.”

Merkel’i davet ettim

Erdoğan, “Gerek Sayın Şansölyeyi, gerek Sayın Cumhurbaşkanını Türkiye’ye davet ettik, onlar da gelebileceklerini söylediler. İnşallah 2019 yılı içinde kendilerini Türkiye’de ağırlamak suretiyle bu kesintili dönemi geride bırakmış olacağız” dedi.

Euro 2024 masrafından kurtulmuş olduk!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşünden önce gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısı toplantısında ABD ve Almanya ziyaretlerini değerlendirdi. Euro 2024 Almanya’ya kalmasında lobilerin etkili olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk.”

“Bizim amacımız üzüm yemek”

Almanya’da gurbetçilerle buluşmasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yine de başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Almanya’da yaşayan büyük bir Türk topluluğu var. Köln bunların en önemlisi. Onların buradaki başarısı, huzuru, güvenliği bizim için son derece önemli. Almanya’daki Türk STK’larla geldiğimiz gün bir toplantı yaptık. Onların da meselelerini bizzat kendilerinden dinleyerek ele aldık. Ayrımcılık ve İslam karşıtlığı maalesef temel bir sorun olmaya devam ediyor. Camilere ve derneklere yönelik saldırılar endişe verici bir durumda. Bu durum Avrupa değerleri ile de çelişiyor. Köln’de on bine yakın vatandaşımız, cami açılışına gelmelerine rağmen bizi doğrudan dinleme imkanı bulamadılar. Alman makamları güvenlik önlemi vesaire diyerek bunun mümkün olamayacağını ifade ettiler. Biz de açılışı sınırlı sayıda bir katılımla gerçekleştirmek durumunda kaldık. Ama bizim amacımız üzüm yemek. Camimizin açılışını en güzel şekilde yapalım dedik. Bunu da başardık.”

Salon toplantısına izin vermekten çekinilmiş olması manidar

Erdoğan Akit’in, “Almanya’da Türk toplumu sizinle görüşmek istiyor, siz de onlarla buluşmak istiyorsunuz. Ama mümkün olmadı. Almanya’nın bu tavrı ile ilgili düşünceniz nedir?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Güvenlik gerekçesiyle öyle yaptıklarını söylediler. Ama toplantı ve gösteri hakkından bahseden bir ülkenin salon toplantısına izin vermekten çekinmiş olması tabii ki manidar. Bunu özgürlükle bağdaştırmak zor. Ama öbür taraftan da Türkiye’de beş yıl 10 aya mahkum olmuş birinin hukukunu aramaya soyunuyorlar. Ne alakası var bunun sizinle? Türkiye’de mahkum olmuş birisi. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Size düşen onu bize iade etmektir. Ayrıca Türkiye’de tutuklu 5-10 Almanın kendilerine verilmesini istiyorlar. Ben de onların belirli suçlardan yargılanmakta olduklarını anlattım. Almanya’da suç işleyen Türkler nasıl yargılanıyorlar ise bizde de suç işleyen kişi yabancı da olsa yargılanıyor. Kendilerine, Türkiye’nin de bir hukuk devleti olduğunu hatırlattım.”

Kılıçdaroğlu gülünç! Ekonomi toparlandı

Ziyaretlerinin Kılıçdaroğlu tarafından “Borç para için gidiyorlar, borç para dileniyorlar” diye eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “Gülünç. BM’de yaptığımız konuşma ortada. Borç aldıysak nereden borç almışız bunu da söylesin. Bizim bu tür ziyaretlerde maksadımız, yabancı yatırımları ülkemize çekmeye yönelik adımlar atmaktır. Kaldı ki, biz görevi devraldığımızda hatırlarsanız Türkiye’nin IMF’ye 23.5 milyar dolar borcu vardı. Kimler almıştı o borcu? Geçmişte CHP’nin de koalisyon ortağı olduğu dönemlerin bir borç yüküydü o. Bizim dönemimizde sıfırlandı o borç. Birilerinin iddialarının aksine, bizim IMF ile şu an herhangi bir işimiz olamaz. Biz şu anda ülkemizdeki durumu zaten toparlamaya başladık. Çok kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatacağız, 2019’a da çok daha ciddi, çok daha farklı bir şekilde gireceğiz.”