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Siyaset Başkan Erdoğan, 37 belediye başkan adayını açıklıyor
Siyaset

Başkan Erdoğan, 37 belediye başkan adayını açıklıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-20 14:46:00 - 2024-01-20 14:52:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘’AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘’AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’’na katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İstanbullular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Partimizi 31 Mart'ta temsil edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta Murat Kurum'un da aralarında olduğu 27 ilimizin adaylarını tanıtmıştık. Cumhur İttfakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz illeri de açıkladık.

Bugün İstanbul'da AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı açıklıyoruz.

Amacımız kimi yerlere bizzat giderek kimi yerlere ilçe başkanlarımızı göndererek aday tanıtım toplantılarımızı tamamlamaktır.
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Biz seçim dönemlerini tempoyu daha da artmanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın vesilesi olarak görüyoruz. Hele söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor. Böyle bir şehri başka türlü kucaklamak mümkün değil.

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