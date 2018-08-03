Başkan Erdoğan 100 Günlük İcraat Programını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları açıkladı.

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

''TBMM’nin ve siyaset kurumunun iradesiyle hayata geçen yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum. Malazgirt’te özellikle kazanılan zaferle bize bu toprakları ebedi vatan olarak bırakan Sultan Alpaslan’dan başlayarak, Anadolu Selçuklu devletini kuran Süleyman Şahı, Osmangazi’yi, Avrupa’nın kapılarını Osmanlı’ya açan Sultan birinci Muradı, İstanbul’u fethederek çağ kapatıp açan Fatih Sultan Mehmed Hanı, Yavuz Sultan Selim Hanı, Osmanlı’nın son döneminde izlediği usta siyasetle devleti yıllarca ayakta tutan Sultan Abdülhamid’i, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü demokrasiye geçişimizin bedelini canıyla ödeyen Adnan Menderes’i dünyanın yeniden yapılandığı kritik bir dönemde Türkiye’nin bu değişimin gerisinde kalmamasını sağlayan Turgut Özal’ı, istiklalimiz için emeği geçen ecdadımızın her birini hayırla yad ediyorum.

Amacımız emaneti daha da yükseğe çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bugünkü proje toplantımızı işte bu yolda atılmış küçük ama önemli bir adım olarak görüyorum. Meclis’te ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fiilen işlemeye başladığı 9 Temmuz gününden bu yana gerek şahsım, gerek bakanlarım yoğun bir mesai içindeler. Bir yandan yeni yönetim sisteminin o mimarisini oluşturuyor, diğer yandan projeleri programları hazırlıyoruz. Tüm bunları devlet işlerinde millete sunulan hizmetlerde en küçük aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz.

Anayasa değişikliğine uygun şekilde, yeni sisteme geçişin gereği olarak ilga edilmesi gereken kanunları kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de yayımlamaya başladık. İlk iş olarak cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapılarını oluşturduk, bakanlarımızın atamalarını da yaptık.''

BU 400 PROJE YENİ DÖNEMİN ATEŞLEYİCİSİ OLACAK



Bugün ilk 100 günlük icraat programımızı milletimizle paylaşıyoruz. Orta vadeli programı ağustos ayı sonuna kadar ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin plan çalışmalarına başladık. Kasıma ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. Bakanlarımızın her biri kendi alanlarıyla ilgili tüm projeleri, planları, taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bunlardan 100 gün içinde yapacaklarımızı maddeler halinde listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir araya getirdik. Aslında tamamlanacak proje sayısı 1000’in üzerindedir. Biz bunlardan 400’üne yer verdik. Sizlere dağıtılan kitapçıkta tamamı yer alan bu 400 projeyi başlıklarıyla zikretmek dahi tüm günümüzü alacağı için burada bazı başlıkları görsel malzemeler eşliğinde ifade etmekle yetineceğiz. Bu 400 proje yeni dönemin ateşleyicisi olacaktır.

‘TÜM KURUMLAR, İLGİLİ BAKANLIKLAR BÜNYESİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK’



Ekonomide bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli unsurlarından birisi de bütçe disipliniyle ilgili hassasiyetimizdir. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz. Kaynakların çeşitlendirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Yeni yönetim mimarimizi oluştururken tüm kurumları ilgili bakanlıklarda toplamaya özen gösterdik. Genelkurmay, Diyanet, MİT, MGK, Savunma Sanayii gibi belli yerler dışındaki tüm kurumlar, ilgili bakanlıklar bünyesinde çalışmalarını sürdürecektir.



‘400 PROJENİN 48’İ SAVUNMA SANAYİİMİZE AİT’

Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın kamu işlerini kolaylaştıran hızlandıran e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka projemiz de tüm icraatların projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçekte, takibini sağlayacak bir sistemi en kısa sürede cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm icraatları ve yatırımları sistemle takip etme imkanına kavuşacağımıza inanıyorum. Doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarımızın her birinin 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri var. Bunlar içinde savunma sanayii projelerine ayrı bir önem veriyorum. 400 projenin 48’i savunma sanayiimize aittir.

Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

‘BU PROJELERDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ’



Güçlü ordu demek, hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Her ne olursa olsun savunma sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

‘BÜYÜK ÖLÇÜDE TEMİZLEDİK AMA BİTMEDİ’

Adalet Bakanlığımız gelişmiş elektronik yargı ağı, artırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri, ülkemizde adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Yaptığımız bunca reforma rağmen FETÖ’nün yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Bakanlığa sızmış olan terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik. Ama bitmedi, bu virüslerin temizlenmesi gerekiyor.

YARGIDA ENTEGRE DÖNEMİ…

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bir başka önemli projemiz, savcılık mahkeme ve icra müdürlükleriyle emniyet birimleri arasındaki yazışmaların kurumlarımızın kendi sistemleri arasında entegre edilmesidir. Yılda yaklaşık 6 milyon yazışma yapıldığı düşünüldüğünde yeni sistem çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

CİNSEL İSTİSMAR KARŞISINDA CEZAİ DÜZENLEMELER…

Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü hafifletiyoruz. Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun ve Ankara bölge adliye mahkemelerine ilave olarak Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar karşısında cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız. Asla buradan taviz yok.

‘DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR ÜLKESİNDE YOKTUR’



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız… Dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik hizmetine sahip ülkeyiz. Sağlık sigortası primini gücüne göre ödüyor, ödemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizdeki kadar kolaylaştırıcı uygulamalar dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf teşvik ve konut edindirme yardımını biz iade ettik. Şu rakamları özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık.

‘İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK’



Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden memurundan kesmişti, almıştı. Ya devlet memuruna borçlu olur mu? işte olmuştu. Ve bunları biz çok kısa zamanda ödemelerini yaptık ve memurumuza işçimize hamdolsun devletin borcu kalmadı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, öğrenciler, işsizler, şehit yakınları, gaziler başta olmak üzere sosyal destek projeleri uyguluyoruz. Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz.

‘NE ALDANAN OLACAĞIZ, NE ALDATAN OLACAĞIZ’

Dedim ya ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözünü yerine getiriyoruz. Mesleki eğitim kurslarıyla vatandaşlara yapılacak en büyük kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz. Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayısını 248.000'den 375.000'ne çıkarılması. Önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleridir. Er-erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetleri faydalandırılmasını sağlıyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin ilk uygulamayı başlatıyoruz. İstihdamın artırılması için kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz.



KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI



Çevre ve şehircilik Bakanlığımız… Binalarımız gayet güzel, fiyatlar uygun. Kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde mavi bayraklı plaj sayısını 459’a çıkardık. Ülkemiz genelinde çevre düzeni planlarının ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yönelik çalışmaları tamamladık.

Program çerçevesinde Kanal İstanbul projelerinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Görüldüğü gibi 22 milyon metre kare arazinin TOKİ’ye devriyle tamamlanıyor. Türkiye’nin bu projesini hayata geçirmeye kararlıyız. Kanal İstanbul'un iki tarafına iki butik şehir kuracağız.

Bir keresinde Selimiye’nin önünde bir Romen tankeri yandı ve 7 aya aşkın bir süre bu devam etti. İşte geçenlerde kısa bir süre önce yine Kandilli civarında orada bir yalıya bir kuru yük gemisi bindirdi. Yine bu sabah bir gemi tanker aynı şekilde arıza yaptı. Saatlerce boğaz tıkandı. Bütünüyle bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Şimdi biz tabi bu projeyle bir şey hallediyoruz. Hem alternatif üretiyoruz. Bu alternatifle beraber de iki tane butik şehir kuruyoruz. Kanal İstanbul’un her iki tarafında birer butik şehir. Aynı zamanda rezerv alanlarımızı oluşturacak. Gerçekten hep söylediğimiz dikey mimarının egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu anlayışı hakim kılacağız. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş Kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın?

İşte güzelliği görüyorsunuz, marinalara varıncaya kadar. Bütün bu düzenlemeleri yapma şansımız var. Mimarlarımız çalışmalarını son safhaya getiriyorlar. Yap işlet devret ya da kamu özel ortaklığıyla biz bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir şey yok. Biz bu projeyi olmazsa olmaz görüyorum.



ATATÜRK HAVALİMANI

Millet Bahçeleri… Beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşasına, 22’sinin de projesine başlıyoruz. Atatürk Havalimanı’nı 29 Ekim’de, havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı’nı oraya taşıyoruz. Ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı’ndaki çalışmalarımızı inşallah başlatacağız ve en kısa zamanda Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacak.

EMLAK BANKASI TEKRAR FAALİYETE GEÇECEK

Açılışını yapacağımız Millet Bahçelerinden ikisi, İstanbul Kayaşehir’de biri Baruthane’de biri Esenler’de biri de Konya Meram’da bulunuyor. Atatürk Kültür Merkezi sahasını da millet bahçesi yapacağız. 100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut temelini atacağız. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası'nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.

Dış politika vizyonumuza uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163’ten 240’a çıkardık. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımızda hizmet bantını genişlettik.



MUSUL VE BASRA KONSOLOSLUKLARI AÇILACAK

FETÖ’nün finans kaynaklarının kesilmesi çalışmalarımız sürüyor. Musul ve Basra konsolosluklarımız 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. Filistinli kardeşlerimize her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin, yalnız değilsin.

Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza geliyorum… Enerji ihtiyacımızın karşılanması konusunda çok önemli başarılara imza attık. Ülkemize 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırdık. Şimdi buna nükleer enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu’nun inşası sürüyor. Bildiğiniz gibi Ruslarla beraber yapıyoruz. ilk ünitesini 2023’te hizmete alıyoruz. Sinop ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten, TANAP, Türk Akımı ve doğu Akdeniz boru hattı gibi tarihi nitelikteki projeleri hayata geçiriyoruz.

Şırnak ve Artvin’e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari’yi de ilave etmek. Akdeniz’de bir derin deniz bir sığ sondajı başlatıyoruz. Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar falan. Türkiye ne yapıyor gibi… Türkiye bildiğini yapıyor. Bunu yapacağız. Denizlerdeki hidrokarban arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.

MUSUL VE BASRA KONSOLOSLUKLARI AÇILACAK

FETÖ’nün finans kaynaklarının kesilmesi çalışmalarımız sürüyor. Musul ve Basra konsolosluklarımız 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. Filistinli kardeşlerimize her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin, yalnız değilsin.

Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza geliyorum… Enerji ihtiyacımızın karşılanması konusunda çok önemli başarılara imza attık. Ülkemize 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırdık. Şimdi buna nükleer enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu’nun inşası sürüyor. Bildiğiniz gibi Ruslarla beraber yapıyoruz. ilk ünitesini 2023’te hizmete alıyoruz. Sinop ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten, TANAP, Türk Akımı ve doğu Akdeniz boru hattı gibi tarihi nitelikteki projeleri hayata geçiriyoruz.

Şırnak ve Artvin’e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari’yi de ilave etmek. Akdeniz’de bir derin deniz bir sığ sondajı başlatıyoruz. Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar falan. Türkiye ne yapıyor gibi… Türkiye bildiğini yapıyor. Bunu yapacağız. Denizlerdeki hidrokarban arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.

SPORA VE SANATA DESTEK

Şimdi de geliyorum Gençlik ve Spor Bakanlığımıza… hiçbir dönemde olmayan yatırımlar bu dönemde oldu. Spor tesislerimizin sayısını 1575’ten 5500’ün üzerine, lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8,5 milyona, spor kulübü sayımızı 6 binden 14 binin üzerine çıkardık. Yeni yapılacak 9 stadyumdan birinin yer teslimini, üçünün yıkımını, 5’inin de proje çalışmasını tamamlıyoruz. Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu taramadan geçiriyoruz. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin düzenlendiği gençlik merkezlerimizin sayısını 64’ten 279’a çıkardık. Gençlik kamplarımızda misafir edeceğimiz evlatlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. 20 bin okulumuzda gençlik temsilcileri belirliyoruz. STK’ların gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek veriyoruz.

'TÜRKİYE'NİN DAHA İDDİALI HEDEFLERİ VAR'

Hazine ve Maliye Bakanlığımızla kamunun mali kaynaklarını tek elde topladık. Politikalar sayesinde kişi başı milli gelirimizi 11 bin dolara, yıllık ihracatımızı 36 bin dolardan Temmuz ayı itibariyle 163 milyar dolara çıkardık. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60’tan yüzde 8,4’e düşürdük. Ülkemiz büyüdükçe geliştikçe her alanda olduğu gibi makroekonomik ölçeklerimiz de gelişmiştir. Bugün artık Türkiye’nin daha iddialı hedefleri vardır.

Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanındaki programlarımızı yavaşlattığı bir gerçektir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki hadiselerin hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu görüyoruz. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Bu tuzakları bize çok kurdular, hepsini de aştık, bunu da aşacağız.



'YASTIK ALTINDAN DÖVİZLERİNİZİ ÇIKARIN'

100 günlük icraat programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek, kamu nakit verimliliğini planlıyoruz. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesaptan yöneterek ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Milletime diyorum ki, yastık altından gelin dövizlerini çıkartın. Dolarlarınızı avrolarınızı çıkartın, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan raporlar sebebiyle dış borçlanmada şimdi biz Çin piyasasına yöneliyoruz. Ne kadar çeşitlendirmeye gidersek risklerimizi dağıtmış olacağız. Bu doğrultuda ilk defa Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı yapıyoruz.

İnteraktif vergi dairesinde verilen hizmet adedini 35’ten 45’e çıkartıyoruz. Ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim; İçişleri Bakanlığımız terörle mücadelede gösterdiği başarılarla ülkemizde huzurun teminatıdır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar tehdit altında bulunduğu dönemde hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığımıza daha büyük hedefler düşüyor. Emniyet teşkilatımız bu virüsten büyük ölçüde temizlendi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının katılımıyla daha da güçlenen bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle mücadele operasyonlarımızın etkinliğini artırdı. Doğu sınırlarımızda halen devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerimiz de devam ediyor ve tamamlıyoruz.



JANDARMA TAKTİK İNSANSIZ HAVA ARACI KOMUTANLIĞI

Bakanlığın 15 ayrı hizmetini e-devlet üzerinden sunmaya başlayarak önemli bir tasarrufa gidiyoruz. Mobil plaka tanıma sistemi yüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz. Elektronik belediye projesiyle belediyelerin yazılımlarının ortak platformda bulunma çalışmalarında yüzde 15 ilerleme sağlıyoruz. Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narko timler kuruyoruz. 112 merkezlerinin sayısını 32’den 42’ye çıkartıyoruz. Geçici barınma merkezlerinden beş tanesi daha iyi koşullarda merkezlere naklediyoruz. Elazığ ve Van’a ilave olarak Gaziantep’te de Jandarma Taktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığı kuruyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz.



Jandarma ve emniyetin balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını geliştiriyoruz. Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru 7 bin bekçi, jandarmaya 500 subay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 44 subay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve Jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz.

'TURİZMDE YENİ PAZARLARA AÇILIYORUZ'

İnşallah yeni dönemde turizmin içinden gelen, sektörün içinden gelen arkadaşımızla kültür ve turizm bakanlığımızı yürüteceğiz. Turizm alanında özel sektörümüzün gayretiyle son dönemde yaptığımız talihsiz hadiselerle bir parça gölgelenmişti. Sektörde geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan toparlanma bu yıl adeta bir patlamaya dönüştü.

Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelmiş olan Çin’in turizm pazarındaki yerinin artırılması için eylem planı hazırlıyoruz. Daha büyük sıçramaların altyapısını kuruyoruz. İstanbuL AKM’nin ihalesini sonuçlandırarak gereken adımları attık. Ve aynı şekilde Gaziosmanpaşa’da Meşhur Rami Kışlasını kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık, birinci etabındaki fiziki gerçekleşmeyi yüzde 45’e çıkartıyoruz. Şimdi de Kuleli Askerli lisesi geliyor. Müzeye dönüştürmek için projeleri tamamlıyoruz.

İstanbul müze fakiri. Onun için bu adımları atıyoruz, sürprizlerimiz var size. Bunları şimdi açıklamayacağız. İkinci üç ay, üçüncü üç ay var. Bu arada projelerimizi bitirmiş olacağız. İstanbul’da kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 projeyi daha tamamlıyoruz. Göbeklitepe Ören yerini ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler muhakkak gitsin. Resmi açılışını yapacağım. Bosna’daki Dirina Köprüsünün restorasyonunu bitiriyoruz.

'20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN DAHA ATIYORUZ'

Geliyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza… Okullarımız için yaptığımız yatırımlarla 575 bine çıkarttık. Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın, 70’li 100’lü sınıflarımız vardı. Şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik. Bu sınıflar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde hatırlatın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum.

Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.

'HER OKULDA BİR POLİS MEMURU GÖREVLENDİRİYORUZ'

700 okul kent güvenlik sistemine entegre edilecek. Her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz. Her okulun kendi şartlarında geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirliyor, destekleri buna göre sağlıyoruz. Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle işbirliğini güçlendiriyoruz.

Milli Savunma Bakanlığımızı adına uygun şekilde savunmayla ilgili tüm çalışmaları yürütebilecek bir konuma getirdik. Ve bedelli kanununu imzaladım. Kanunun uygulanmasıyla ilgili süreç yürütülüyor. Yüksek öğretime kayıtlı öğrencilerimizin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin e-devlet üzerinden yapılabilmesini temin ediyoruz. Gazilerimize hizmet verecek gazi uyum evinin ihalesini yapıyoruz. HÜRKUŞ’u hava kuvvetlerimizin envanterine alıyoruz. Milli insansız uçak ANKA’dan 4 adet, SİHA’lardan da 6 adet daha ordumuzun kullanımına sunuyoruz.

Ve Sağlık Bakanlığımız… Hastanelerde 130 bin yatağı hizmete koyduk. Milletimize daha iyi hizmet verebilmek için 540 bin sağlık çalışanını işe başlattık. Ambulans sayısını 618’den 5 bine çıkardık.

Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni hastalığı daha hizmete alıyoruz. Sağlık market uygulamasıyla bu alandaki sarf malzemelerinin teminini kolaylaştırıyoruz. Aile hekimliğinin başvuru oranını güçlendiriyoruz. Manisa ve Ankara Bilkent şehir hastanelerimizde bu yıl için de faaliyete geçiyor.



'TÜRKİYE UZAY AJANSI'NI KURUYORUZ'

Sanayi Bakanlığımız… 110 yeni organize sanayi bölgesiyle 1 milyon 370 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Toplam patent başvuruları sayısını 10 kattan, yerli patent başvuru sayısını 21 kat artırdık. Tasarım başvurularında 2,5 kata varan artış oldu. KOBİ’lere verdiğimiz desteği artırıyoruz. KOBİ’leri ekonomimizin gücü haline getirdik. Savunma sanayi projeleri firmamıza her aşamada destek verdik. Yüksek teknoloji ürünler noktasında destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalıyoruz. KOBİ’lere verdiğimiz desteği artırıyoruz. Stratejik ürünler başta olmak üzere her alanda KOBİ’lerimizin yanında olacağız. Türkiye Uzay Ajansı’nı kuruyoruz. TSK’nın ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri gibi savunma sanayii projelerinin teslimini hızlandırıyoruz. Uzay teknolojileri optik sistemler araştırma merkezini açıyoruz.

Milli, güvenli veri depolama sistemini üniversitelerin ortak kullanımına sunuyoruz. Milli, güvenli mesajlaşma uygulama testlerini kritik kurumlarımızda gerçekleştiriyoruz. En büyük tematik parkımız olan bilişim vadisinin de ikinci etabını tamamlıyoruz. 81 ilimizde dene yap atölyemizin kuruluşunu imzalıyoruz. Kara araçları test merkezlerinin fizibilite çalışmalarını bitiriyoruz. Kamu ihalelerinde yerli ürünlere getirdiğimiz yüzde 15’lik fiyat avantajının tüm kurumlarımız tarafından en etkin şekilde uygulanmasını sağlıyoruz. Sanayicilerimizin üzerindeki finansman yükünü azaltmak için de çalışmaları tamamlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımız… Bazıları diyor ya 'çiftçi aç'… Ben resmi rakam veriyorum. 108 milyar lira çiftçilerimize destek veriyoruz. Tarımsal milli gelirimizi 189 milyar liraya çıkartarak bu alanda rekor kırdık. Barajlarımızın sayısını 801’e çıkardık, 276’ydı. Sulama tesislerimizin sayısını 3 bine yükselterek 17,4 milyon hektar alanı sulamaya açtık.

Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 lira destek sağlıyoruz. Üreticilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun veriyoruz. Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz. Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. 100 milyon hektar alan için 250 milyon lira destek veriyoruz. Silvan tünellerinin ihalesini tamamlıyoruz. Kral Kızı Dicle, Mardin Ceylanpınar ovaları, Suruç gibi önemli sulama projelerinde biten kısımları hizmete sunuyoruz. Sivas Divriği ve Alanya içme suyu projeleriyle 344 bin vatandaşımıza temiz ve yeterli içme suyu sağlıyoruz.

Önemli bir yere geliyorum. Ergene Nehri’nin suyunu temizlemek için proje kapsamında Marmara Derin Deşarj sistemini tamamlıyoruz. Sudan’da ülkemize tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazimizi yatırımlarımıza açmak için kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirketi faaliyete geçiriyoruz.