Ali Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde diledikleri kadar kalabilirler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem ile ilgili "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler." dedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ekiplerimizle deprem bölgesinde milletimizin yanında olacağız.
Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler." açıklamasında bulundu.