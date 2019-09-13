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Başkan Ensari’den yapımı devam eden hastane inşaatında inceleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yapımı devam eden 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak işçilerle yemekte bir araya geldi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:01
Başkan Ensari’den yapımı devam eden hastane inşaatında inceleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yapımı devam eden 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak işçilerle yemekte bir araya geldi.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede hizmet veren hastanenin yetersiz kalmasından dolayı geçen yıl yapımına başlanan 75 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Firma yetkililerinden hastane hakkında bilgi alan Başkan Ensari, inşaatta çalışan işçilerle bir süre sohbet etti. Ailelerinden uzakta çalışan yaklaşık 170 kişiye yemek ikramında bulunan Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde devlet hastanenin yetersiz kalışından dolayı hastalar çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalıyorlardı. Kaymakamımız Tekin Dundar’ın belediye başkan vekilliği döneminde yapılan girişimleri sonucu tam teşekküllü 75 yatak kapasiteli devlet hastanemizin yapımına başlanıldı. Hastanemizin yapılmasıyla ilçemizde sağlıkla alakalı sorunları çözüme kavuşturmuş olacağız. Hastanemizin en geç Kasım 2019 tarihi sonlarında tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulması planlanıyor. Hastanemizin hizmete girmesi ile birlikte ilçemizdeki vatandaşların başka il ve ilçelere gitmesine gerek kalmayarak sağlık hizmetlerini kendi ilçelerinde almış olacaklardır. Çaldıran Belediyesi olarak bu hastanenin bir an önce hizmete girmesi için elimizden gelebilecek her türlü fedakarlığa hazırız. Bugün burada ailelerinden uzaklarda çalışan yaklaşık 170 işçi kardeşimizle yemekte bir araya gelerek belediyemizin ikramını sunduk. İnşallah kasım sonlarında yeni devlet hastanemizin hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.


Hastane inşaatında çalışan işçiler ise, Çaldıran Belediyesinin verdiği ikramda Başkan Ensari ile bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler. İşçiler, “Burada ailelerimizden uzaklarda çalışıyoruz. Başkanın ilgi alaka göstermesi bizleri memnun etti. Bu çalışma azmimize güç kattı” şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:01
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