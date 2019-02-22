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Başkan Ekinci talepleri karşılamaya devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 15:08
Başkan Ekinci talepleri karşılamaya devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Son olarak Gümüşkuşak Mahallesine giden Ekinci, engelli vatandaşın akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.


Seçildiği ilk günden itibaren sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında engellilere pozitif ayrımcılık gösteren engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. Eşi Ayşe Ekinci ve Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü ekipleriyle Gümüşkuşak kırsal Mahallesine giden Mehmet Ekinci, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Eyyübiye Belediyesi olarak bugüne kadar 515 engelli vatandaşın talebini karşıladıklarını belirten Ekinci, sosyal belediyecilik çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Mahalle Muhtarı Adnan İgalçı ve beraberindekilerle birlikte engeli vatandaşa akülü tekerlekli sandalyesini veren Başkan Ekinci, talepleri son güne kadar karşılayacaklarını belirterek, ”Ev ziyaretleri kapsamında Gümüşkuşak Mahallemize eşim ile birlikte geldik. Bu mahallemizde sıkıntılarını muhtarımız aracılığı ile giderdiğimiz vatandaşlarımız vardı. Yine akülü sandalyeye ihtiyaç olduğu bize ifade edildi ve bizler de Kezban bacımıza bulunduğu bu odadan rahat bir şekilde dışarı çıkması adına akülü sandalye hediye ettik. Bugüne kadar 515 engelli vatandaşımıza sandalyelerimizi ulaştırmış olduk. Bunu gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hayata entegre olması ve kendi ihtiyaçlarını görme ve istediklerini yerine getirme noktasındaki engeli de bir şekilde ortadan kaldırmış olduk. Eyyübiye Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında özellikle engelli ailelere yönelik pozitif ayrımcılığımız bugün de devam ediyor” diye konuştu.


Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden Mahalle Muhtarı Adnan İgalçı ise,”Eyyübiye Belediye Başkanımızı yapmış olduğu hizmetlerden dolayı örnek bir belediye başkanı olarak görüyoruz. Bugün de örnek alınması gerektiğini bir kez daha ispatladı. Gümüşkuşak ailesi olarak belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum “ ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:08
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