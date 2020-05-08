Başkan Deniz Köken kuaförlerle online toplantı yaptı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede görev yapan kadın ve erkek kuaförleriyle online toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Deniz Köken, Korona virüs salgını önlemleri nedeniyle bir süredir kapalı olan ve önümüzdeki pazartesi itibariyle açılacak kuaförlerle ilgili ilçede görev yapan kuaförlerle istişarede bulundu. Kuaförlerin istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Köken, alınacak tedbirlerle ilgili de bilgilendirme de yaptı. Online toplantıda Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler de veren Başkan Deniz Köken, kuaförlerden gelen soruları da yanıtladı.

" 5 bin noktayı dezenfekte ettik”

Köken, “Biz biliyorsunuz 11 Marttan itibaren çalışmalara yoğun bir şekilde başlamıştık. İlk etapta sokakların dezenfekte edilmesiyle başladık; o da yetmeyince önce yıkayıp sonra dezenfekte etmeye geçtik ve eczaneler, marketler, büyük siteler gibi bazı noktalarda lokasyonları küçülterek ilaçlamaya başladık. Bu haliyle yaklaşık 5 bin noktayı dezenfekte etmişiz. 4 bin 500’ün üzerinde de sokak ve site bölgesinde yıkama çalışmaları yaptık. Bundan sonra münferit olarak yine takip ediyoruz bir yerde hastalık olduğunda vatandaş bize dönüyor. Oralarda tekrardan temizlik çalışmaları yapmış oluyoruz “ dedi.

“Vak’a sayısı İstanbul ortalamasının altında”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Köken, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın market alışverişlerini yapmaya devam ediyoruz. Sıcak yemek dağıtımımızı arttırarak sürdürüyoruz. Her gün düzenli olarak 355 aileye sıcak yemek veriyoruz. Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi dağıtımında bulunuyoruz. Hem kart, hem paket dağıtıyoruz ki bazı yerlerde kart çok daha işe yarıyor. İkisini birleştirip iki kademede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ailelere dağıttığımız erzağın dışında bu süreçte mağdur olan esnaflara da desteğimiz sürüyor. Önce berberlere ve kahvehanelere erzak yardımı yaptık. Sonra da minibüs ve taksi esnafına yaptık. Talep geldikçe diğer esnaf kollarından mağdur olanlarla ilgili de yardımlarımız devam edecek. Vatandaş bizi sokakta görünce duyarlılığı artıyor; kendi üzerilerine düşenleri daha iyi yapıyorlar. Vak’a sayısının da İstanbul ortalamasının altında olması da bunu gösteriyor ” dedi.