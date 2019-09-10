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Başkan Demirtaş: "Hacının duasını almak güzel"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kutsal topraklardaki vazifelerini tamamlayıp yurda dönen hacıları ziyaret etmeyi sürdürüyor.

10 Eylül 2019 Salı 11:49
Başkan Demirtaş: "Hacının duasını almak güzel"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kutsal topraklardaki vazifelerini tamamlayıp yurda dönen hacıları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Demirtaş konuyla ilgili olarak “Hacının duasını almak güzeldir” dedi.


Ziyaretlerinde hacılar tarafından zemzem ikram edilen Başkan Demirtaş da hacılara Kabe motifli Kur’an-ı Kerim hediye ediyor. İlçe genelinde yaptığı hacı ziyaretlerinde hayırlı olsun dileklerini ileten vebu kutsal vazifeyi herkesin ifa etmesi temennisinde bulunan Başkan Necattin Demirtaş, "Hac vazifelerini yerine getirip memleketlerine dönen hacıların eş, dost, komşu ve arkadaşları tarafından ziyaret edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bakımdan hacının duasını almak güzeldir. Bizi bir arada tutan bu inancımız, birliğimiz ve kardeşliğimiz" diye konuştu.



"Manevi atmosferi yaşamak istiyorum"


Kutsal topraklarda manevi atmosferi yaşamak istediğini dile getiren Demirtaş, "Nasip olursa eşimle birlikte ben de hac vazifemi en kısa zamanda yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.


Necattin Demirtaş’ın ziyaretinden çok memnun olduklarını belirten hacı çifti, "Bu ziyaret bize büyük moral oldu. Başkanımızı evimizde görmek bizleri çok mutlu etti" şeklinde duygularını dile getirdi.


Ziyaretlerde İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a Belediye Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:49
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