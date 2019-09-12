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Başkan Demir, mezarlıklar için yardım çağrısı yaptı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Atatürk, Halilefendi ve Gürçayır mahallelerinde ki mezarlıkların yeniden planlama çalışması için alanda inceleme yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:09
Başkan Demir, mezarlıklar için yardım çağrısı yaptı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Atatürk, Halilefendi ve Gürçayır mahallelerinde ki mezarlıkların yeniden planlama çalışması için alanda inceleme yaptı.


Mezarlık alanındaki incelemesinin yanı sıra Başkan Demir, cenaze namazının kılındığı alana; çatı, musalla taşı ve abdesthane yapılması talimatını verdi.


Başkan Demir, “İl dışına göç etmiş hemşerilerimiz, Halilefendi Mahallesi mezarlığından hepinize saygılar sunuyorum. Bildiğiniz üzere memleketlerin kısa, orta ve uzun vadeli planlaması olur. Biz hayırsever bir toplumuz. Serhat Ardahanlılar olarak, şehir sınırları içinde imara açılmamış olan arazilerini mezarlık alanı olarak bağış yapmaya davet ediyorum. Ardahan’ımızı güzelleştireceğiz. Bu konuda bizler elimizden geleni yapıyoruz. Kentimize eski yapılardan müze ve kültür sanat evleri kazandırmak konusunda bir an önce Ardahan’ımızın kültürel alt yapısını çağımıza uygun ve yakışır bir şekilde donatmalıyız. Devletimiz ile çevremizin kaynaklarını kullanıyoruz ama siz hayırsever yurttaşlarımızdan ricam atıl durumda olan binalarınızı belediyemiz kontrolüne vererek yine tapusu ve kullanımı sizde kalmak koşuluyla birlikte belediye olarak restore ederek kreş, huzur evi ve kültür merkezi yapalım. İlimizin bir müzesi yok, müze yapalım, beceri edinme, kültür sanat ve çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirebilecekleri mekânlar yaratalım” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:09
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