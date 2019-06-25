0553 313 94 23

Başkan Demir: “Hizmette ayrım olmayacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesinde önce partililerle bir araya geldi, ardından Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti.

25 Haziran 2019 Salı 17:45
Başkan Demir: “Hizmette ayrım olmayacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesinde önce partililerle bir araya geldi, ardından Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti. Demir, "Millete hizmet eden hayırla yad edilir. Bizler de ilçe ayrımı yapmadan gece gündüz çalışacağız" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle buluştu, ardından da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti.


Başkan Mustafa Demir, ’iadeyi ziyaret’ programlarının ilkinde AK Parti Canik İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İlçe Başkanı Ercan Eler ve partililerle bir araya gelen Başkan Mustafa Demir, "Bizim dönemimizde Canik ilçemiz çok daha iyi hizmetlere kavuşacak, olumlu yönde bir değişim yaşayacak. Büyükşehir olarak ilçe ayrımı yapmadan her yere hizmet götürmenin çabası içerisinde olacağız. Millete hayırla hizmet eden herkes hayırla yad edilir. Bizler teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla hizmetlerimize hizmet katmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



“Gayretlerinize teşekkür ederim”


Canik’te parti teşkilatının tüm üyelerine, Kadın Kolları’na gayretleri için teşekkür eden Başkan Mustafa Demir, "Hepiniz seçim dönemimizde büyük gayretler içerisinde oldunuz. Bu partinin kuruluşunda, uzun yıllardır siyasetinde yer alan bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek istiyorum ki, ben de sizler için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Sizlerle sürekli iletişim halinde olacağız" şeklinde konuştu.



Belediyede ’hizmet’ zirvesi


Başkan Mustafa Demir ardından, beraberinde AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ile birlikte, 31 Mart yerel seçimlerinde ’belediye başkanı’ seçilen İbrahim Sandıkçı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Demir, Sandıkçı ve Eler ile birlikte Canik ilçesinde planlanan ve devam eden yatırım ve projelerle ilgili bilgi alış verişinde bulundu.



“Şehrimizin tüm katmanlarıyla uyumlu bir şekilde çalışacağız”


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyesi ayrımını ortadan kaldırarak, ilçemizin sorunları ile ilgili şehrimizin tüm katmanlarıyla uyumlu bir şekilde çalışacağız. Alt yapı, kentsel dönüşüm, gurup yol ağları, imar durumları, kanalizasyon, içme suyu gibi Büyükşehir Belediyemiz uhdesindeki hususları birlikte istişare ederek, koordinasyon içerisinde toplumumuzun müşterek sesine kulak vererek yapacağımız hizmetlerle ilgili yol haritamızı belirleyeceğiz. Öncelikle asli işlerimizi ehemmiyet sırasına göre tamamlamayı planlıyoruz. Bu vesile ile ziyaretleri ve hediyeleri için Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Mustafa Demir, gerek partilerle buluşması gerekse belediye ziyareti öncesi ve sonrası Caniklilerle de selamlaştı, sohbet etti. Başkan Demir, kendisine yakın ilgi ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Canik’i çok daha ileri noktalara taşımak için çaba göstereceğiz. Bunu siz Caniklilerle birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti açıklaması
    1. BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti..
    2. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    3. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    4. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    5. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    6. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    7. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    8. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    11. Borsa günü yükselişle tamamladı
    12. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    13. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    14. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    15. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    16. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    17. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    18. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
    19. Almanya’da bir meydana ‘Cami Meydanı’..
    20. Devlet Bahçeli o isimleri tebrik etti
    21. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    22. TBMM Genel Kurulu
    23. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
    24. Sambur: Toplumsal cinsiyet eşitliği..
    25. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    26. AK Parti'de kritik toplantı!
    27. Egelsiz Yaz Kampına katıldılar
    28. Sinan Güler kimdir? Sinan Güler..
    29. Karacan: “Eczacılık Fakültesi açılması..
    30. Varto’da 3.3 şiddetinde deprem
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı