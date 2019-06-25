Başkan Demir: “Hizmette ayrım olmayacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesinde önce partililerle bir araya geldi, ardından Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti. Demir, "Millete hizmet eden hayırla yad edilir. Bizler de ilçe ayrımı yapmadan gece gündüz çalışacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle buluştu, ardından da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti.

Başkan Mustafa Demir, ’iadeyi ziyaret’ programlarının ilkinde AK Parti Canik İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İlçe Başkanı Ercan Eler ve partililerle bir araya gelen Başkan Mustafa Demir, "Bizim dönemimizde Canik ilçemiz çok daha iyi hizmetlere kavuşacak, olumlu yönde bir değişim yaşayacak. Büyükşehir olarak ilçe ayrımı yapmadan her yere hizmet götürmenin çabası içerisinde olacağız. Millete hayırla hizmet eden herkes hayırla yad edilir. Bizler teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla hizmetlerimize hizmet katmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

“Gayretlerinize teşekkür ederim”

Canik’te parti teşkilatının tüm üyelerine, Kadın Kolları’na gayretleri için teşekkür eden Başkan Mustafa Demir, "Hepiniz seçim dönemimizde büyük gayretler içerisinde oldunuz. Bu partinin kuruluşunda, uzun yıllardır siyasetinde yer alan bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek istiyorum ki, ben de sizler için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Sizlerle sürekli iletişim halinde olacağız" şeklinde konuştu.

Belediyede ’hizmet’ zirvesi

Başkan Mustafa Demir ardından, beraberinde AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ile birlikte, 31 Mart yerel seçimlerinde ’belediye başkanı’ seçilen İbrahim Sandıkçı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Demir, Sandıkçı ve Eler ile birlikte Canik ilçesinde planlanan ve devam eden yatırım ve projelerle ilgili bilgi alış verişinde bulundu.

“Şehrimizin tüm katmanlarıyla uyumlu bir şekilde çalışacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyesi ayrımını ortadan kaldırarak, ilçemizin sorunları ile ilgili şehrimizin tüm katmanlarıyla uyumlu bir şekilde çalışacağız. Alt yapı, kentsel dönüşüm, gurup yol ağları, imar durumları, kanalizasyon, içme suyu gibi Büyükşehir Belediyemiz uhdesindeki hususları birlikte istişare ederek, koordinasyon içerisinde toplumumuzun müşterek sesine kulak vererek yapacağımız hizmetlerle ilgili yol haritamızı belirleyeceğiz. Öncelikle asli işlerimizi ehemmiyet sırasına göre tamamlamayı planlıyoruz. Bu vesile ile ziyaretleri ve hediyeleri için Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Demir, gerek partilerle buluşması gerekse belediye ziyareti öncesi ve sonrası Caniklilerle de selamlaştı, sohbet etti. Başkan Demir, kendisine yakın ilgi ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Canik’i çok daha ileri noktalara taşımak için çaba göstereceğiz. Bunu siz Caniklilerle birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.