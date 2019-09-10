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Başkan Demir GES Projesinin startını verdi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İller Bankası Erzurum Bölge Müdürü Sedat Yılmaz ve Proje Müdürü Dündar Can ile görüştü.

10 Eylül 2019 Salı 13:18
Başkan Demir GES Projesinin startını verdi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İller Bankası Erzurum Bölge Müdürü Sedat Yılmaz ve Proje Müdürü Dündar Can ile görüştü.


Görüşmede belediye olarak üzerinde çalışılan GES (güneş enerjisi) Projesi değerlendirildi. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Belediye en kısa zamanda elektrik giderinden kurtulacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:18
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