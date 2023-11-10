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Siyaset Başkan değişti zihniyet değişmedi! Al Özgür'ü vur Kemal’e
Siyaset

Başkan değişti zihniyet değişmedi! Al Özgür'ü vur Kemal’e

Yeniakit Publisher
2023-11-10 11:28:00 -
Başkan değişti zihniyet değişmedi! Al Özgür'ü vur Kemal’e

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu yapmasının ardından CHP milletvekillerinin Genel Kurul’da oturma eylemine katıldı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erse de, memleket muhaliflerini savunma görevi sona ermedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu yapmasının ardından CHP milletvekillerinin Genel Kurul’da oturma eylemine katıldı ve basın açıklaması yaptı.

Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile makul yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, danışma kurulu toplantısının istediğini belirtti. Özel, "Saat 5’te yapılamasını öngörülen toplantının bir türlü resmi çağrıya dönüşmediğini ve sonradan vazgeçildiğini öğrendik. Sonradan görüştüğümüz Numan bey ‘bu seferlik beni mazur görün’ demiş. Gün boyunca ne oldu da partilerin başkanlarını, parti grup başkanlarını davet ediyor iken bundan geri durdu. Ama galiba dün kuvvetler ayrılığını yargının yasamaya tahakküme dönüştürmeye çalışırken, yürütmenin yasamaya tahakkümü ilgili bir girişim var, böyle anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdullah

CHP kalaysız bir kaba benzer, içine ne girse zehirler. Ali Ulvi Kurucu Hocaefendinin hatıratından

Mesut Sarp

Değişim iyi oldu. Herhalde CHP siyasi görüşlerini bi kenara atacak değil. Ancak partideki liderlerin sulta zinciri kırılmış oldu. Önemli olan memleket meselelerine reçetelerin bulunmasıdır. Tabii ki bu her siyasi partinin görevidir.
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