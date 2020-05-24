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Aktüel

Başkan Çoban’dan Ramazan Bayramı mesajı

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:15:18 -
Başkan Çoban’dan Ramazan Bayramı mesajı

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Bayramların birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğini, dostluk ve barış ortamı oluşturduğunu kaydeden Başkan Çoban, “Ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi ile Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dedi.

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