Başkan Çınar, Dilek Mahallesindeki çalışmaları inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dilek Mahallesini ziyaret ederek burada devam eden yatırımları yerinde inceleyip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çınar, “Hemşehrilerimizle günün her saatinde bir araya gelmek, hemhal olmak, dertleşmek hizmet aşkımızı artırmaktadır” dedi.

Yeşilyurt’un tüm mahallelerine yönelik ziyaretler düzenleyerek vatandaşların taleplerini yerine öğrenmeye devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle birlikte gittiği Dilek Mahallesinde vatandaşların ve esnafların yakın ilgisiyle karşılaştı.

Yeşilyurt’u tüm mahalleleriyle birlikte çağdaş bir ilçe konumuna ulaştırmak adına büyük mesafeler aldıklarını dile getiren Başkan Çınar, “İlçemizin örnek ilçe hüviyetine ulaşmasının temelinde toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz sağlam diyalog, iletişim, sohbet ve muhabbetimizin ciddi katkısı vardır. Halkımız eksikleri yerinde görüp gerek bizler gerekse de muhtarlar aracılığıyla ilgili birimlerimize ileterek sorunların büyümeden çözülmesine katkı sağlıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızla el ele, gönül gönle vererek geleceğe doğru güzel ve sağlam adımlar atıyoruz. Bizler her yeni güne büyük bir umut, heyecan ve hizmet sevdasıyla başlıyoruz” dedi.

Dilek mahallesinin her alanda gelişimi ve değişimine önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasından adım attığımızda ve onların mutlu olduğunu gördüğümüzde bizler de daha enerjik oluyoruz. Nüfus bakımından ilçemizin en kalabalık bölgeleri arasında yer alan, tarım ve hayvancılık işleriyle uğraşan vatandaşların yoğunlukta ikamete ettiği Dilek mahallemizi ziyaret ederek hizmetlerimizi yerinde inceledik.Bizlere gönül dünyalarını açan, hoş sohbetleriyle gönlümüzü aydınlatan, samimi sözleriyle hizmet aşkımızı artıran Dilek mahallemizin güzel sakinlerine şükran ve saygılarımı sunuyorum. Dilek Mahallemizin gerek ulaşım ağını yenilemek gerekse de diğer hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanması adına geride bıraktığımız beş yıllık dönemde çok verimli hizmetler getirdik. Tarım ve hayvancılık işleriyle uğraşan hemşehrilerimizin bağ ve bahçelerine güvenli yollarda gidip gelmeleri için yollarımızın kalitesini yükselttik, yeni dönemde de bu yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduğumuz Mesut Özil Halı Sahamız, buraya farklı bir hava getirmiştir. Aynı şekilde Yeşilkonak Hizmet Binamızın da açıldığı günden beri yoğun ilgi görmesi bu bölgemizin sosyal, kültürel ve eğitim yapısına önemli kazanımlar sağlamıştır. Yeni dönemde de bu bölgemizin gelişimi ve değişimi için kalite seviyesi yüksek hizmetler getirmeye devam edeceğiz. İletilen sorunların çözüme kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Hemşehrilerimizin dertlerini dinlemek, eksiklerini gidermek adına uğraş vermek bizim asli vazifelerimiz arasındadır. Bizler ‘elini sıkmadığımız kapısını çalmadığımız tek bir hemşehrimiz kalmayacak’ düsturuyla hareket ederek mahalle mahalle gezerek hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların talep ve isteklerini yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çınar, Dilek Yeşilkonak Hizmet Binasını da ziyaret ederek devam eden sosyal, kültürel, eğitim ve sportif hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.