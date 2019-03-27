Başkan Çerçioğlu: “Mustafa Savaş misafirimizdir O’na iyi davranın”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkan adayı Fatih Atay ile birlikte İmamköy Mahallesinde halka hitap etti. Konuşmasında İmamköy halkına müjdeler veren Çerçioğlu, rakibi Mustafa Savaş’a yüklenerek halka hitaben yaptığı konuşmada “Rakibim Mustafa Savaş’a iyi davranın. Çünkü o geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de misafirimizdir” dedi.

İmamköy Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitinge dönen halk buluşmasındaki konuşmasına 31 Mart Akşamı saat 21:00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirecekleri kutlamaya davet ederek başlayan Özlem Çerçioğlu, Mahalle Muhtarı ile yapılan hizmetleri değerlendirdi. Bazı muhtarların rakipleri tarafından ayartıldığını da belirten Çerçioğlu, “Bazı muhtarlar ayartıldığı için yalan söylüyor. Çok ciddi hizmetler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Efeler ilçesi için önümüzdeki 5 yılda Fatih Atay ile çok güzel projelere imza atacaklarını belirten Özlem Çerçioğlu, konuşmasının önemli bir bölümünde rakibi Mustafa Savaş’ı eleştirdi. Çerçioğlu, “Karşımda bir rakip var. Ben onu Turist Ömer diyorum. Neden seçimden seçime geliyor. Ben 365 gün yanınızdayım. ‘Neden sosyal belediyecilik yapıyorsun’ diyor. Yapacağım sana mı soracağım. Sonuçta misafirimiz gelirse iyi davranım. İmamköy için çok büyük projemiz var, seçim yasakları başladığı için haftaya göreceksiniz. Buraya yapacağımız projeler sayesinde Çakırbeyli’den daha fazla insan gelecek. Ben kente bazen belediye başkanı, bazen kadın bazen de anne gözüyle bakıyorum. Sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz” diye konuştu.

Rakibi Mustafa Savaş’a “Nerede havaalanı, nerede hızlı tren, nerede Aydın-Denizli otoyolu” diye sorarak konuşmasına devam eden Özlem Çerçioğlu, “Misafirhanede kalıyor dediğime kızıyormuş. Biz Aydın’ı, Aydın’da yaşayanları seviyoruz. Mustafa Savaş, Aydın’ı sevseydi Aydın’da başını sokacak bir evi olurdu. Aydın’da tarım bitti. Elektriğe, mazota yüzde 100 zam geldi. Biz Ege Et’i Ege Yem’i kurup çiftçinin üretimine destek olmak için girdi maliyetlerini düşürdük. Üreticimizi desteklemeye Fatih kardeşimle devam edeceğiz. Kürkte nasıl vergi yoksa mazotta da vergi olmasın. Halkı kuru soğana bile muhtaç ettiniz” ifadelerini kullandı.

“Jeotermal firmasının sahipleri ve çocukları neden Aydın’da yaşamıyor”

Konuşmasında jeotermale de değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı özlem Çerçioğlu, jeotermal firmaları tarafından halkın sağlığı ile oynandığını belirterek, “İnsanların havasını kirlettiler, tarım arazilerine ve çevreye zarar verdiler. Jeotermal insanları kanser ediyor. Bu jeotermal firmalarının sahipleri, çocuğu-çoluğu Aydın’da yaşamıyor. Turist Ömer de Aydın’da yaşamıyor. Bunların neden Aydın’da yaşamadığını hiç merak ettiniz mi?” diye sordu.

“Mal varlıkları ile ilgili hesap verebilmeliler”

Konuşmasının sonunda seçilmişlerin seçilmeden önceki mal varlıkları ile seçildikten sonraki mal varlıkları hakkında hesap vermeleri gerektiğini belirten Çerçioğlu, “Ben dahil tüm belediye başkanları başkan olmadan önceki mal varlığı ile başkan seçildikten sonraki mal varlıklarının hesabını vermeli. Kıyıda köşede bir evi satıp ‘onu satıp bunları aldım’ diyerek kimseyi kandıramazsınız. Mal varlığı konusunda yalan söyleyip kimseyi kandıramazsınız. Halkımız da kimseyi aklı ile dalga geçirtmesin” diyerek Fatih Atay’ın yüzde 55 oy oranı ile Efeler’de seçimi alacağını kendi oy oranının daha yüksek olduğunu ancak misafir olarak kabul ettiği rakibinin morali bozulmaması için kendi oy oranını açıklamadığını söyledi.