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Başkan Çerçi’den cumhuriyetin 100. yılına 100 proje

Yunusemre’nin kurucu belediye başkanı Dr.

21 Mart 2019 Perşembe 14:11
Başkan Çerçi’den cumhuriyetin 100. yılına 100 proje

Yunusemre’nin kurucu belediye başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre adayı olarak yeni dönem projelerini kamuoyuna duyuracak. “Yüzüncü yıla yüz proje” tanıtım toplantısı 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da Kültür Sitesi Lale Salonu’nda gerçekleştirilecek.


Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, ’Cumhuriyetimizin 100. yılına yüz proje yakışır’ sloganıyla projelerini kamuoyuna duyuracak. ’Yüzüncü yıla yüz proje’ tanıtım toplantısı 22 Mart Cuma günü saat 20.00’da Kültür Sitesi Lale Salonu’nda düzenlenecek. Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyelerinin de tanıtılacağı toplantıya Manisalıları davet eden Dr. Mehmet Çerçi, ilçeye vizyon katacak projeler hazırladıklarını söyledi. Dr. Mehmet Çerçi açıklamasında, “Yunusemre Belediye Başkanı olarak 5 yıllık süre içerisinde vatandaşımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması için gayret gösterdik. ‘Gelecek nesiller için’ sloganıyla çıktığımız bu yolda Manisa’nın kangren haline gelen sorunlarını çözmek için elimizi taşın altına koyduk. Şimdi de bu çalışmaların devamı niteliğinde olan projelerimizin tanıtımını yapacağız. 22 Mart Cuma günü saat 20.00’da Kültür Sitesi Lale Salonu’nda gerçekleştireceğimiz toplantıya tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:11
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