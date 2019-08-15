0553 313 94 23

Başkan Çerçi, YEGEM’in başarılı öğrencilerini ağırladı

Üniversite sınavına Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) hazırlanan öğrenciler yakaladıkları başarının sevincini Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile paylaştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:22
Başkan Çerçi, YEGEM’in başarılı öğrencilerini ağırladı

Üniversite sınavına Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) hazırlanan öğrenciler yakaladıkları başarının sevincini Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile paylaştı.


Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) YEGEM’de hazırlanan öğrenciler istedikleri bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurumda başarı oranı yüz güldürürken; sınavı kazanan öğrenciler YEGEM Rehberlik Öğretmeni Burcu Karapınar, Türkçe Öğretmeni Halime Bayık, YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti. Kurum olarak yakalanan başarıdan mutluluk duyduklarını dile getiren YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram, YEGEM öğrencilerinin tıp, eczacılık, mühendislik gibi bölümleri kazandığını vurguladı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin eğitime verdiği önemi bir kez daha göstererek Millet Çarşısı’nda YEGEM’in ikinci şubesini kısa süre içerisinde hizmete açacağını belirten Bayram, kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.


Başarılı öğrencileri kutlayan Başkan Çerçi, belediye olarak eğitime önem verdiklerini dile getirdi. Belediye Başkanı Çerçi,“Tüm gençlerimizi kutluyorum. Uygun şartlarda güzel ortamda aile ortamı kurarak gençlerimizin sınava hazırlanmasına vesile olduk. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk da YEGEM’i ziyaret ederek teşekkür ve takdirlerini iletmişti. Elbette bu başarı tesadüf değil. Öğrencilerimiz, öğretmenleri rehberliğinde hayallerine kavuştu. Onları, öğretmenlerini ve yöneticilerimizi en içten duygularımla kutluyorum. YEGEM’in 2. şubesini de çok kısa bir süre içerisinde Millet Çarşısı içerisinde açacağız. İyi bir lise ve ardından iyi bir üniversite, insanın hayatında çığır açan önemli pencerelerdir. İnşallah genç kardeşlerimiz başarılı olup devletimize, milletimize hayırlı birer birey olmak için çalışacaklar. Belediye olarak eğitime önem veriyoruz. Gerek YEGEM gerekse hanım lokalleri, gündüz bakımevlerimiz ve Millet Kıraathanemizde çocuklarımızı gençlerimizi ağırlıyor, onları geleceğe hazırlıyoruz”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    11 milyon dolarlık İHA'dan sonra ABD'den Lübnan'a bir hibe daha
    1. 11 milyon dolarlık İHA'dan sonra..
    2. Ahmet Bulut’tan Falcao transferine..
    3. "Falcao transferinde olumsuz bir şey..
    4. Gazinin darp edildiği kafede rezalet!..
    5. Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9..
    6. TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın..
    7. Umut Işığı ihtiyaç sahiplerine ışık..
    8. KMÜ’ye 3 bin 992 yeni öğrenci
    9. Denizlispor Başkanı Çetin'den..
    10. Büyükşehir ve AFAD’dan kurtarma..
    11. Üstüne ağaç devrilen orman işçisi ağır..
    12. Deprem bölgesinde çadırda yaşam devam..
    13. Tokat’taki yangınla ilgili 1 kişinin..
    14. Doğu Perinçek'in Esed aşkı depreşti
    15. Başkan Çerçi, YEGEM’in başarılı..
    16. UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren..
    17. Denizlispor Başkanı’nı, polisin biber..
    18. Sahaya atlayan kişi mahkemeye sevk..
    19. Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden..
    20. "Türkiye’nin Afrika’ya açılması,..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu atamaya kimlerin sevindiğinden haberiniz var mı?
    Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu atamaya kimlerin sevindiğinden haberiniz var mı?
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu