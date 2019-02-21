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Başkan Çerçi ilçe teşkilatını ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:42
Başkan Çerçi ilçe teşkilatını ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle buluştu.


Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Ortaköy Yunuspark’ta gerçekleştirilen programa Başkan Çerçi’nin yanı sıra AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Programda konuşan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti ailesi olarak seçime hazır olduklarını belirtti. Katıöz yaptığı açıklamada, “Bugün bu birlikteliğimizi pekiştirmek için bir aradayız. Hepimiz yorucu ama keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Hem sahada yaptığı işler hem de tecrübesiyle bize abilik eden bir belediye başkanımız var. Cumhur İttifakının Yunusemre Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Büyükşehir Adayı ise Cengiz Ergün’dür. 31 Mart günü İnşallah zafer kazanmak amacıyla gece gündüz çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.


Programda partililere seslenen Başkan Dr. Mehmet Çerçi ise uyum içerisinde çalışan ilçe teşkilatı üyelerine teşekkür etti. Başkan Çerçi şunları söyledi: “Yunusemre teşkilatımız genciyle hanımıyla ana kademesiyle örnek bir teşkilat. Biz de elimizden geldiğince onlara abilik ve rehberlik yapıyoruz. Çok şükür huzurumuz çok güzel.Bu emaneti en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu emaneti zamanı geldiğinde devredeceğiz. 5 yıl alnımızın akıyla bu görevi temiz bir şekilde yaptık. Gerek şehrimizin imarı, gerekse kalkınması noktasında çalışmalarda bulunduk. Allah nasip ederse ipi tekrar göğüslemek için çalışmalarımız sürecek.”

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:42
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