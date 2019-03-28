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Başkan Çerçi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Başkan Çerçi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında Galericiler Sitesi, Mimar Sinan Bulvarı, Kenzi ve Avni Gemicioğlu Caddesinde esnaf ziyareti yaparken; Uzunburun, Laleli ve Gürle Mahallesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.


Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlk olarak Galericiler Sitesi esnafını ziyaret eden Dr. Mehmet Çerçi, Mimar Sinan Bulvarı, Kenzi ve Avni Gemicioğlu caddesinde esnaf ile buluştu. Başkan Adayı Çerçi daha sonra Laleli, Uzunburun ve Gürle Mahallesinde de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, halkın sevgisine layık olmak amacıyla çalışmalarını yeni dönemde de sürdürmek istediğini söyledi. Dr. Mehmet Çerçi’ye ziyaretlerde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
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