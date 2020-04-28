Başkan Çelik’ten evlilik yıldönümü jesti
Manisa Şehzadeler’de Coronavirüs testi pozitif çıkan Murat Sarıtaş adlı vatandaş, 16’ncı evlilik yıldönümünde ailesinden uzak kalınca Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e sosyal medyadan ulaşarak, eşi Gülay Sarıtaş’a kendisi adına jest yapılmasını talep etti.
Başkan Çelik, bu talebe duyarsız kalmadı. Gülay Sarıtaş, eşi adına Şehzadeler Belediyesi’nin kendisine gönderdiği çiçek karşısında duygusal anlar yaşadı. Gülay Sarıtaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkürlerini ileterek “Çok teşekkür ediyorum. Eşimin de bir an önce iyileşerek evine dönmesini bekliyoruz” dedi. Şehzadeler Belediyesi ekipleri, Sarıtaş ailesinin alışveriş ihtiyaçlarını da yaparak evden ayrıldı.