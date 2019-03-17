0553 313 94 23

Başkan Çelik esnaf sofrasına konuk oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Erler Caddesi esnafının düzenlediği kahvaltı programında esnaflarla bir araya gelerek, Şehzadeler Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlattı.

17 Mart 2019 Pazar 15:00
Başkan Çelik esnaf sofrasına konuk oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Erler Caddesi esnafının düzenlediği kahvaltı programında esnaflarla bir araya gelerek, Şehzadeler Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlattı.


Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, Erler Caddesi esnaflarının düzenlediği kahvaltıda esnaflarla bir araya gelerek, belediyenin hizmetlerini anlattı. Cadde esnaflarından Akif Özer’in düzenlediği kahvaltı programına, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve cadde esnafları katıldı.


Şehzadeler Belediyesinin, ilçeye güzel hizmetler kazandırdığını ifade eden esnaf Akif Özer, “Erler caddesi esnafları adına davetimize teşriflerinize nedeni ile çok teşekkür ediyorum. Yaklaşan yerel seçimlerin memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah hizmetlerinizin devamını diliyorum. Ben 2014 yılında Şehzadelerin kurucu meclis üyesi olarak seçildim. Sizinle birlikte bu şehrimize 5 yıl boyunca güzel hizmetler yaptık. 5 yıllık süre içerisinde hem bizim hem de milletimizin yüzünü yere eğdirmediniz. Bu vesile ile sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.


Seçim çalışılmaları esnasında gittikleri her yerde büyük bir teveccüh ve sevgiyle karşılandıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şunları söyledi: “Biz 5 yıl boyunca çizdiğimiz yoldan çıkmadan şehrimize güzel hizmetler kazandırdık. Hem 67 mahallemize hizmetler götürdük hem de büyük projelere imza attık. Şehrimizde insanlarımıza tepeden bakmadık. Herkesin ve her kesimin belediyesi olarak gönüllere girerek hizmetler yaptık. Bugün bunun rahatlığı içerisinde halkımızın karşısına çıkabiliyoruz. Doğumdan ölüme kadar şehrimize sayısız hizmetler yaptık. Esnaflarımızı ilgilendiren her konuda çözüm odaklı hizmetler sunduk. Bugünde tecrübe ve samimiyetle yeniden hizmete talibiz. Belediyecilik noktasında tecrübe çok önemlidir. Bizler 5 yıl boyunca Manisa Belediyesinde Belediye meclis üyeliği, grup başkanvekilliği ve bu şehrinde kurucu belediye başkanı olarak 5 yıl boyunca halkımıza hizmet yaptık. Tecrübelerimizle nasip olursa yeni dönemde daha fazla hizmetleri hayata geçireceğiz. Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cengiz Ergün için halkımızdan destek istiyoruz. Şehzadeler’de de şahsımıza destek istiyoruz. Yeni dönem çok daha güzel olacak. Çünkü Büyükşehir Belediyesi merkezi bütçeden daha fazla pay alacak. Bizde büyükşehirden daha fazla destek alacağız. Bu da halkımıza daha güzel hizmet olarak yansıyacak. Zaten gittiğimiz her yerde görüyoruz ki milletimiz her şeyin farkında, bizleri büyük bir sevgiyle karşılıyorlar. Sadece AK Parti ve MHP’liler değil farklı siyasi partilere gönül vermiş olan vatandaşlarımız bu seçimlerde tercihlerini bizden yana kullanacaklarını ifade ediyorlar. Bu da bizi son derece mutlu ediyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Onların derdi Sayın Cumhurbaşkanımız değil"
    1. "Onların derdi Sayın Cumhurbaşkanımız..
    2. Monchi, Sevilla'ya döndü
    3. "İslamofobi ile mücadelede Türkiye..
    4. Çiftçilere mazrone fidanı dağıtıldı
    5. "Kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla..
    6. Gaziantep'te torbacılara gece..
    7. İzmir'i sallayan miting öncesi bir..
    8. Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken..
    9. Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi..
    10. Saldırıdan Trump’ı sorumlu tutu
    11. Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
    12. Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu..
    13. İmamoğlu’ndan sosyal medyadaki olumsuz..
    14. Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe!..
    15. AK Parti ve MHP'nin ortak mitingi:..
    16. AK Partili milletvekili fındık..
    17. Fatih'te 2 evi soyan hırsızlar yakalandı
    18. Mohamed Diame'ye Beşiktaş ve..
    19. Şehitler için 104’üncü yılda 104 metre..
    20. Kanala düşen çocuklarla ilgili..
    21. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    22. Hakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma..
    23. Terör saldırısı sonrası bilet fiyatı..
    24. Devlet Bahçeli: Son kale Türkiye..
    25. Başkan Çelik esnaf sofrasına konuk oldu
    26. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu..
    27. Denetimle serbestlikle cezaevinden..
    28. İran-Irak arasındaki ücretsiz vize..
    29. Katliamda ölenler için Samsun’da..
    30. Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek..
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu