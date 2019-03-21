Başkan Çelik belediye şantiyelerinde işçilerle buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik,belediye şantiyelerini ziyaret ederek, personeliyle bir araya geldi. Başkan Çelik, “Beş yıl boyunca Şehzadeler’de birçok projeyi hayata geçirdik. Bu hizmetlerde sizlerin de büyük emekleri, katkıları var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde daha da hızımızı artırarak, hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, belediyenin Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçe şantiyelerini ziyaret ederek, belediye personeliyle buluştu. Seçim çalışmaları kapsamında yaklaşık bir buçuk aydır kapı kapı gezdiklerini dile getiren Başkan Çelik, “Buraya gelmeseydim gönlüm rahat etmezdi. 5 yıl boyunca Şehzadeler’de büyük işler yaptık, büyük başarılara imza attık. Birçok projeyi hayata geçirdik. Hiç şüphesiz ki yaptığımız bu hizmetlerde sizlerin de büyük katkıları, emekleri, fedakarlıkları var. Hepinize bugüne kadar uyum ve ahenk içerisinde gayretle, çabayla çalıştığınız için, şehrimize hizmet ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz”

Şehzadeler’de güzel bir ekip kurarak, uyum ve ahenk içinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Çelik, “Hepimiz bu şehri, insanlarını seviyoruz. Hizmet aşkıyla dolu doluyuz. Sizler gibi bir ekiple çalıştığım için kendimi mutlu ve bahtiyar hissediyorum. İnşallah yeni dönemde de hizmetlerimizi artırarak, hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim kazalardan, belalardan hepimizi korusun. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Daha nice güzel hizmetleri yapmayı da bizlere nasip etsin.” şeklinde konuştu.