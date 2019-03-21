0553 313 94 23

Başkan Çelik belediye şantiyelerinde işçilerle buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik,belediye şantiyelerini ziyaret ederek, personeliyle bir araya geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:24
Başkan Çelik belediye şantiyelerinde işçilerle buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik,belediye şantiyelerini ziyaret ederek, personeliyle bir araya geldi. Başkan Çelik, “Beş yıl boyunca Şehzadeler’de birçok projeyi hayata geçirdik. Bu hizmetlerde sizlerin de büyük emekleri, katkıları var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde daha da hızımızı artırarak, hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.


Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, belediyenin Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçe şantiyelerini ziyaret ederek, belediye personeliyle buluştu. Seçim çalışmaları kapsamında yaklaşık bir buçuk aydır kapı kapı gezdiklerini dile getiren Başkan Çelik, “Buraya gelmeseydim gönlüm rahat etmezdi. 5 yıl boyunca Şehzadeler’de büyük işler yaptık, büyük başarılara imza attık. Birçok projeyi hayata geçirdik. Hiç şüphesiz ki yaptığımız bu hizmetlerde sizlerin de büyük katkıları, emekleri, fedakarlıkları var. Hepinize bugüne kadar uyum ve ahenk içerisinde gayretle, çabayla çalıştığınız için, şehrimize hizmet ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



“Şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz”


Şehzadeler’de güzel bir ekip kurarak, uyum ve ahenk içinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Çelik, “Hepimiz bu şehri, insanlarını seviyoruz. Hizmet aşkıyla dolu doluyuz. Sizler gibi bir ekiple çalıştığım için kendimi mutlu ve bahtiyar hissediyorum. İnşallah yeni dönemde de hizmetlerimizi artırarak, hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim kazalardan, belalardan hepimizi korusun. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Daha nice güzel hizmetleri yapmayı da bizlere nasip etsin.” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Ayew'le sözleşme yenilemek istiyor
    1. Fenerbahçe Ayew'le sözleşme yenilemek..
    2. Çanakkale Zaferi yapılan sergi ile..
    3. Mendil satan, araba camı silen 23..
    4. Haftanın MVP'si Darüşşafaka Tekfen'den..
    5. Küçükçekmece Belediyesi’nden "Down..
    6. Başkan Çerçi’den cumhuriyetin 100...
    7. İngiliz Financial Times'tan şaşırtan..
    8. Öğretmenler mahsur kalan güvercini..
    9. Burhaniye’de Palyatif ve Yoğun Bakım..
    10. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında..
    11. TÜMSİAD üyelerine istihdam destekleri..
    12. ‘Tebessüm etmemenin’ yasak olduğu kafe
    13. Başkan Adayı Arslan: “Adapazarı..
    14. Didim Belediyesi, Romanlara yeni..
    15. Mavi renge boyanan lahit temizlendi
    16. Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HDP..
    18. Üniversitelerde nevruz ateşi yandı
    19. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
    20. "Züccaciyede hareketlenme meydana..
    21. Süper Lig’in, en değerlileri Yusuf..
    22. 2019 Türkiye Duatlon Finali,..
    23. "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    24. Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz'u..
    25. Etkinlikler ‘Fazilet’in Tımarhanesinde..
    26. TAYSAD’dan vergi indirimi açıklaması
    27. Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede..
    28. Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine..
    29. Arnavutluk muhalefetinden erken seçim..
    30. YADEM yaşlıları ağırlandı
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!