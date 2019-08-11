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Başkan Çebi, kurban satış ve kesim alanında vatandaşla bayramlaştı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bayramın ilk gününde Küçükçekmece Kurban Satış ve Kesim Alanında hem vatandaşla bayramlaştı hem de alanı denetledi.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:51
Başkan Çebi, kurban satış ve kesim alanında vatandaşla bayramlaştı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bayramın ilk gününde Küçükçekmece Kurban Satış ve Kesim Alanında hem vatandaşla bayramlaştı hem de alanı denetledi.



Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kurban Satış ve Kesim Alanı’na giden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, hem vatandaşlarla bayramlaştı hem de uzman personel tarafından yapılan kurbanlık kesim işlemlerini yerinde inceledi. Vatandaşlara hayırlı bayramlar dileyen Başkan Çebi, vatandaşlara kavurmalı pilav da ikram etti. Küçükçekmece Belediyesi bayram boyunca sağlık ve temizlik kontrollerine devam ederken zabıtalar da kaçak kesim denetiminde sokaklarda olacak.



“Toplamda bin 500 kesimle bu kurbanı tamamlamış olacağız”


Kurban Bayramının ilk gününde Kurban Satış ve Kesim Alanı’na gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece’ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada küçükbaşla beraber 5 bine yakın hayvan vardı. Bugün ortalama 800 tane kesim yapılacak. Toplamda bin 500 kesimle bu kurbanı tamamlamış olacağız. İçeriyi gezdim, baya güzel bir hizmet alanı olmuş.Hem satın almadan hem de kurbanını kestirmekten dolayı vatandaş memnun. Tüm İslam aleminin, Türkiye’nin, Küçükçekmece’mizle beraber herkesin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.



“Bir tane kurban kaldı”


Elinde bir tane kurbanın kaldığını söyleyen İsmail Dursun, “21 tane kurbanımız vardı. 20 tanesini sattık. Bir tane elimizde kaldı. Tüketiciler de bizler de mağdur olmadık. Onları da mağdur etmedik. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Kurbanı elinde kalanlarında Allah yardımcısı olsun. Onlar da bir an önce satsın” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:51
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