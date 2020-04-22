Başkan Çalık, Korona virüs salgınıyla mücadelede ilçede yapılan çalışmaları anlattı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir gazeteye verdiği röportajda, yurttaşlara dokunan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir gazeteye özel röportaj vererek belediyede korona virüs salgınına yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Çalık röportajında, yurttaşlara dokunan belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyleyerek “Maske tartışmaları sürerken biz ilçe sakinlerimize sadece pazarda 13 bin maske dağıttık. Ayrıca son 1 ayda virüs nedeniyle işsiz kalan ya da ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin 300 aileye kuru gıda, 752 aileye sebze paketi sağladık. 885 aileye de Vefa Sosyal Destek Grubu’yla gıda kolilerini lojistik hizmetimizle ulaştırdık. 2 bin 152 aileye de sıcak yemek desteği sağlıyoruz” dedi.

“2 Bin 346 dezenfekte işlemi gerçekleştirdik”

Beylikdüzü Belediyesi olarak Türkiye’de korona virüs vak’alarının tespit edilmeye başlandığı ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Çalık, “İlk etapta, daha genelgeler gelmeden önce belediyemizce düzenlenen bütün etkinliklerimizi iptal ettik. Hızlıca ve vakit kaybetmeden online bir kriz yönetim merkezi oluşturduk. Bununla birlikte birçok alanda da çalışmalar yaparak yurttaşlarımızı 14 kuralı hafızalarına kazımaları için bilgilendirdik. Kamu kurum ve kuruluşları, sağlık merkezleri, ibadethaneler gibi kamuya açık alanlar başta olmak üzere yaklaşık 2 bin 346 dezenfekte işlemi gerçekleştirdik. Bin 198 bulvar, toplam 842 kilometre yolu dezenfekte ettik. İçerisinde toplu taşıma araçlarının da olduğu 935 ulaşım aracına da bu uygulamaları yaptık. Beylikdüzü Spor Tesisleri’nde 34, bir yurt binamızda da 20 sağlık çalışanımızı ağırlıyoruz. Sağlık çalışanları için toplamda 5 bin küsur siperlik ürettik ve dağıttık. İl ve ilçelerden gelen talepleri de karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dayanışma Ruhu Beylikdüzü’nde Hızla Yayılıyor”

Başkan Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirdikleri, “Dayanışma Askısı” projesi ile ilgili olaraksa, “Yaklaşık 260 marketimizde bulunan askılarımıza komşularımız gıda bağışında bulunuyor. Lojistik ekibimiz her gün bu ürünleri toplayarak ailelere ulaştırıyor. Bu uygulamamız, üçüncü gününde Çin devlet televizyonuna haber oldu. Dayanışma ruhu, bize iki buçuk ayda gelen koronadan daha hızlı yayıldı. 39 belediyemizin de bu uygulamayı yapmasını ve ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturan bir köprü olmasını çok isteriz” şeklinde bilgiler aktardı. Yaşam Vadisi sınırları içerisinde 20 bin metrekarelik bir alanda kent bostanı yaptıklarını da söyleyen Başkan Çalık, “Burada yetişen sebzeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

23 Nisan’ı Coşkuyla Kutlayacağız

İlçe sakinlerini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için pencere ve balkonlarda olmaya çağıran Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Virüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl, sokakları ve parkları çocuklarımızın cıvıltısıyla dolduramıyoruz ama bizim için anlamı çok büyük olan 23 Nisan’ı yine coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan coşkusunu evlerden taşırmak istiyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak 100. yıla özel, 23nisan.beylikduzu.istanbul adresli web sitesi üzerinden birbirinden nitelikli programlar hazırladık. 920 çocuğumuzun fotoğrafıyla bir Atatürk mozaiği oluşturduk. Bu mozaik Beylikdüzü’nün dört bir yanını süsleyecek. Beylikdüzü’nün yetenekli gençlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası da evden şarkılar seslendirecek. Çocuklarımızın yaptığı resimler ise parklarımızı süsleyecek” diyerek sözlerini noktaladı.