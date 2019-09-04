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Başkan Cabbar, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193’üncü yıldönümü münasebetiyle zabıta personeliyle bir araya geldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
Başkan Cabbar, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193’üncü yıldönümü münasebetiyle zabıta personeliyle bir araya geldi.


Özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline hediye takdim edip günlerini tebrik eden Cabbar Başkan “Zabıta mesleği ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle halkımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyemizin gören gözü, işten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalarından dolayı başta Develi Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Zabıta personeli de Cabbar Başkan’ın bu güzel temennilerinden ve Zabıta Gününde kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
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