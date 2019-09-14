Başkan Cabbar: “Ekmeğe saygı bizim şiarımızdır”

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy Lisesinde okula yeni başlayan öğrencilere simit atılmasının ardından Develi’de bir öğrencinin yere düşen ekmeği 3 defa öpüp poşete koyması Develilileri duygulandırdı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Ekmeğe saygı bizim şiarımızdır" dedi.

Kayseri’nin Develi ilçesinde ekmek aldığı sırada yere düşen ekmeği 3 kere öptükten sonra poşete koyan öğrencinin görüntüleri, Develilileri duygulandırdı. Görüntüleri izledikten sonra çok etkilenip duygulandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kadıköy Lisesinin kınadığımız simit atma töreninin ardından ilçemizden bir yavrunun nimete saygısı ve şükrü umutsuz olmamamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Ekmeği kutsal gören, o yere düştüğünde üç kere öpüp alnına koyduktan sonra onu yüksekçe bir yere koyan medeniyetin çocukları olarak kızımızın bu davranışından, onunla aynı şehri paylaşmaktan ve onlara hizmet etmekten iftihar ettim. Ekmeğe saygı bizim şiarımız, bizi biz yapan değerlerimizdendir. Kendisini yetiştiren aileye de çok teşekkür ediyorum. Rabbim böylesi yavrularımızın sayısını artırsın, bizlere, nimete ve tüm mukaddesatına saygılı nesiller ihsan etsin” dedi.