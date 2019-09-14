0553 313 94 23

Başkan Cabbar: “Ekmeğe saygı bizim şiarımızdır”

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy Lisesinde okula yeni başlayan öğrencilere simit atılmasının ardından Develi’de bir öğrencinin yere düşen ekmeği 3 defa öpüp poşete koyması Develilileri duygulandırdı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:04
Başkan Cabbar: “Ekmeğe saygı bizim şiarımızdır”

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy Lisesinde okula yeni başlayan öğrencilere simit atılmasının ardından Develi’de bir öğrencinin yere düşen ekmeği 3 defa öpüp poşete koyması Develilileri duygulandırdı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Ekmeğe saygı bizim şiarımızdır" dedi.


Kayseri’nin Develi ilçesinde ekmek aldığı sırada yere düşen ekmeği 3 kere öptükten sonra poşete koyan öğrencinin görüntüleri, Develilileri duygulandırdı. Görüntüleri izledikten sonra çok etkilenip duygulandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kadıköy Lisesinin kınadığımız simit atma töreninin ardından ilçemizden bir yavrunun nimete saygısı ve şükrü umutsuz olmamamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Ekmeği kutsal gören, o yere düştüğünde üç kere öpüp alnına koyduktan sonra onu yüksekçe bir yere koyan medeniyetin çocukları olarak kızımızın bu davranışından, onunla aynı şehri paylaşmaktan ve onlara hizmet etmekten iftihar ettim. Ekmeğe saygı bizim şiarımız, bizi biz yapan değerlerimizdendir. Kendisini yetiştiren aileye de çok teşekkür ediyorum. Rabbim böylesi yavrularımızın sayısını artırsın, bizlere, nimete ve tüm mukaddesatına saygılı nesiller ihsan etsin” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’da 5 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Van’da 5 terörist etkisiz hale..
    2. Kırıkkale’de "14 Eylül Dünya İlk..
    3. Adıyaman Belediyesi’nden bin 500..
    4. Erdinç Yılmaz Tek parmağıyla yazdığı..
    5. Hava gösterilerinde gelin damat..
    6. Din Görevlileri Arası Hafızlık..
    7. Siirt’te teröre tepki yürüyüşü
    8. Başkan Şerifoğulları;"Kanal Boyu..
    9. Denizde doluya tutuldular nereye..
    10. Diyarbakır’da annelere eski bakandan..
    11. ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin..
    12. Ünlü Şef Akkor’dan Gaziantep mutfağına..
    13. Hong Kong’ta Pekin yanlıları da sokağa..
    14. Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor
    15. Bitlis’te ‘Teröre Lanet’ yürüyüşü
    16. Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya:..
    17. Cinsel istismarcı jandarma denetiminde..
    18. Dünyanın en güçlüleri Ankara'da
    19. PAÜ“II.Uluslararası Eğitimde ve..
    20. Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne üyelik..
    21. 20’den fazla aracın küle döndüğü..
    22. Hamburger nasıl yapılır? İşte, ev..
    23. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    24. Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı..
    25. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    26. Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
    27. İran'da hapse mahkum edilen..
    28. Başkan Yılmaz, veteran sporcularla..
    29. Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden Vali..
    30. Somaliland Berbera Havalimanı’nı..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...