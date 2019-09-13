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Başkan Büyükkılıç’tan Sporun Kalbine Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

13 Eylül 2019 Cuma 13:18
Başkan Büyükkılıç’tan Sporun Kalbine Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Spor A.Ş.’yi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç burada idari personel ile tek tek görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç her fırsatta mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç bu geleneğini Spor A.Ş.’yi ziyaret ederek devam ettirdi. Genel Müdürlük binası kapısında Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç ardından bütün idari birimleri tek tek gezerek personel ile çalışmaları hakkında sohbet etti. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmaların bir ekip işi olduğunu ve bu ekibin çok daha güzel işlere imza atacağını inandığını belirten Başkan Büyükkılıç yapılan çalışmalar Kayseri halkının ve tüm Türkiye’nin takdirini topladığını belirtti.


Genel Müdürlük ziyaretinin ardından Okçuluk Bölümü’ne geçen Başkan Büyükkılıç buradaki eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak Kadir Has Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç teknik ekipten zemin ve diğer konular hakkında bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:18
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