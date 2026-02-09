Başkan Büyükkılıç’ın acı günü
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın kayınvalidesi Güler Çarman hayatını kaybetti.
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'IN KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ
Başkan Büyükkılıç acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükkılıç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli eşim Dr. Necmiye Hanım’ın değerli annesi, aile büyüğümüz, annemiz Güler Çarman’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız büyük. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun."