Başkan Büyükkılıç, Erciyes’te yatırımcılarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Yatırımcılarla Erciyes’te bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, arsa tahsis edilen yatırımcıların da bir an önce tesislerini yapmalarını istedi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in sadece ülkemizin değil dünyanın bir değeri olduğunu belirterek bu değeri en güzel şekilde insanlığın hizmetine sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7 yıl önce tahsis edilen 24 parseldeki yatırımların yapılması için yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda tüm yatırımcıların görüşlerini aldı.

“ERCİYES ÖNEMLİ BİR HAZİNE”

Yatırımcıların görüşlerini belirtmesinin ardından söz alan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes’in bu şehrin en önemli bir hazinesi olduğunu söyledi. Erciyes’in başlı başına bir değer olduğunu; ancak Kayseri’de Erciyes’i destekleyecek diğer ürünler için de Başkan Memduh Büyükkılıç’ın önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Cıngı, “Başkanımız şehirdeki tüm turizm envanterini halkın istifadesine sunmak için çok ciddi projeler gerçekleştiriyor. Koramaz Vadisi, Kapuzbaşı Şelalesi, Hürmetçi Köyü gibi değerleri Erciyes turizmine entegre etmeye çalışıyor. Geçen yıl Erciyes’e 3 ülkeden her hafta uçak geldi. Bu sene 4-5’e çıkacak. Bu gelişmeler 10 sene sonra 30 uçak demektir. Charter seferlerle gelen turistlerin üç misli İstanbul üzerinden turist geliyor. Rusya ve Ukrayna’da Erciyes artık markalaşıyor” dedi.

“YATIRIMLARIN BAŞLAMASI YÖNÜNDE İRADE GÖRDÜM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da toplantıyla ilgili değerlendirmesinde katılan tüm yatırımcılara teşekkür etti. Toplantıda yatırımcıların beklentilerini aldıklarını ve kafalarındaki soru işaretlerine cevap verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Erciyes’in sadece Kayseri ve ülkemizin değil dünyanın bir değeri olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Biz de bu değerin en güzel şekilde sunulması için gerekli gayreti gösteriyoruz. Sadece kayak turizmi olarak değil yaz turizmi için de Erciyes’i ön plana çıkarma yönünde gayret içinde olacağız. Yatırımcılarımızın, tesislerin yapımına başlama yönünde yüreklendiklerini ve yatırımlara başlama yönünde irade gösterdiklerini gördük. Biz de üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.