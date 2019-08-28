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Başkan Büyükkılıç: “Anadolu bu aziz milletin vatanıdır ve vatan bu milletin en değerli mirasıdır”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
Başkan Büyükkılıç: “Anadolu bu aziz milletin vatanıdır ve vatan bu milletin en değerli mirasıdır”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Anadolu’nun atalarımızın bize bıraktığı en önemli miras olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, bu vatanın Türk milletinin ebediyen yurdu olduğunun 30 Ağustos’ta tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Taarruz’un yıldönümünde Türk Milleti’nin vatan, bayrak, devlet ve millet sevgisine vurgu yaptı. Azizi milletimizin tarih boyunca vatanını canından aziz bildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bu değerli hasletimiz Kurtuluş Savaşı’nda bir kez daha kendini göstermiştir” diye konuştu.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde aziz vatanımıza kasteden düşmanlara karşı yokluklara rağmen büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bağımsızlık için canını ortaya koyan ecdadımız, vatanın, bayrağın, devletin ve milletin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu hasletler tarih boyunca aziz milletimiz için candan öte olmuştur. Bugün de bu vatanı bölmek isteyenlere karşı aynı kararlılıkla mücadele verilmeye devam edilmektedir. Dışarıdaki her düşman, içerideki her hain bilmelidir ki, Anadolu bu aziz milletin vatanıdır ve vatan bu milletin en değerli mirasıdır” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ecdadımızın bize bıraktığı bu değerli mirasın gelecek nesillere çok daha güçlü bir şekilde bırakılması için azami gayret göstereceklerini de dile getirerek, “30 Ağustos Zaferi’ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle vatanımız için canını veren tüm şehitlerimize ve gazi milletimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
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