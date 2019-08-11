Başkan Büyükgöz’den şehitlik ziyareti Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı münasebetiyle Gebze Şehitliğinde düzenlenen anma programına katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı münasebetiyle Gebze Şehitliğinde düzenlenen anma programına katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Kurban Bayramı münasebetiyle Arefe günü Gebze Şehitliğinde düzenlenen anma programına katıldı. Gebze Şehitliğinde düzenlenen programa Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş,Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye meclis üyeleri, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Müftüsü Orhan Örnek ve şehit yakınları katıldı. Kur’an tilaveti ve duanın ardından protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

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