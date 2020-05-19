Başkan Büyükgöz çalışmaları yerinde inceledi

Gebze Belediyesi tarafından sokağa çıkma sürecinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yetkililerden bilgi aldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerini fırsata ve hizmete çeviren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, asfalt serim ve diğer imalat çalışmalarını sahada sürdürüyor. Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1 sokakta sıcak asfalt serim çalışmasının yanı sıra Marmara Nakliyeciler Garajı’ndaki Tır parkında istinat duvarı imalatı sürdüren fen işleri ekiplerinin çalışmalarını sahada denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim yetkililerinden bilgi aldı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederek evlerinde kalan Gebzeli hemşerilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Gebze’mizin ihtiyacı olan çalışmaları ve hizmetleri üretmek üzere ekiplerimiz sahada. Trafik akışının olmamasının avantajını kullanan fen işlerimiz asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarını da tamamlıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde evlerinde sağlıcakla kalan tüm Gebzeli hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı ve mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyorum” dedi.