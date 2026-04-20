Başkan Büyükakın, CHP ve avanelerine sert çıktı Gölge etmeyin

Gündem
Yeniakit
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iki yıllık süreçte kentsel dönüşüm kapsamında 20 bin bağımsız birimde çalışma yürütüldüğünü, 33 bin başvuru alındığını ve 12 bin 390'unun uygun bulunduğunu belirtti. Bazı bölgelerde yönlendirme ve itirazlar nedeniyle sürecin zorlaştığını, vatandaşların galeyana getirilerek sürecin olumsuz etkilendiğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Gölge etmeyin" diyerek dönüşümlerin vatandaş rızasıyla kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın iki yılını anlattığı "Sadece Hizmet Ettik" temalı basın toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda, son iki yılda kente kazandırılan proje ve hizmetler 10 ayrı başlık altında kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Büyükakın, konuşmasında şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yaparak belediyecilik anlayışlarını "emanet" bilinci üzerine inşa ettiklerini ifade etti. "Varlık sebebimiz sizlersiniz" diyen Büyükakın, düzenli aralıklarla kamuoyuna hesap vermenin görevlerinin bir parçası olduğunu belirterek, "Burası bir emanet makamıdır" sözleriyle şehre hizmet anlayışlarını anlattı.

GÖLGE ETMEYİN YETER

Kocaeli genelinde 4 bin 680 bağımsız birimin üretiminin tamamlandığını belirten Büyükakın, Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim aşamasına gelindiğini ifade etti. Gölcük'te dönüşüm sürecinin tamamlandığını, Körfez Kabakoz'da yerleşmelerin başladığını ve Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde ise mutabakat sağlandığını aktararak, "İnsanları galeyana getiriyorlar. Onlara şunu hatırlatmak istiyorum; Maraş depremlerinde Hatay'a gittiğimizde bunu gördük. Muhtar dahil seçim kampanyalarında rantsal dönüşüme karşıyız eylemleri yapmışlar. Vatandaşlar, hep o binaların altında kaldı. Gölge etmeyin yeter. Deprem olduğunda binalarımızın çökmesini istemiyoruz" dedi.

TOKİ'DEN 7 BİN 455 KONUT

Dönüşüm süreçlerinde zorunluluk yerine uzlaşma yöntemini benimsediklerini söyleyen Büyükakın, "Vatandaşın rızası olmadan dönüşüm yapmayacağız" ifadelerini kullandı. Körfez Güney Mahallesi'nde yasal çoğunluğun sağlandığını belirten Büyükakın, yeterli orana ulaşılmayan yerlerde ise proje yürütülmeyeceğini kaydetti. Kent genelinde TOKİ ve Kent Konut projeleri kapsamında 7 bin 455 konutun yapımının sürdüğünü açıklayan Büyükakın, bugüne kadar yaklaşık 20 bin bağımsız birimlik çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca Dünya Bankası destekli kentsel dönüşüm programına 33 bin başvuru yapıldığını belirtti.

