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Başkan Bozkurt şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:03
Başkan Bozkurt şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Bozkurt, daha sonra şehit ailelerini de ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı.


Kurban Bayramı namazını İnönü Sultan Alaaddin Camide kılan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, vatandaşların bayramlarını kutladı. Namaz sonrası cami avlusunda düzenlenen bayramlaşma programında İnönü Belediyesi tarafından vatandaşlara çay ve tatlı ikramında bulunuldu. Başkan Bozkurt, vatandaşlar ile sohbet ederek ‘’Kurban Bayramımızın ülkemiz, milletimiz ve islam alemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, yapılan ibadetlerin ve kesilen kurbanların makbul ve kabul olmasını diliyorum’’ dedi. Başkan Bozkurt, daha sonra bayramlaşma programına İnönü İlçe Emniyet Teşkilatını ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev yapan polis memurların ve askerlerin bayramlarını kutladı. Daha sonra İnönü İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan ve İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ile birlikte İnönü Şehitlerinden Şehit Asteğmen Ali İhsan Aydın ve Şehit Polis Olgun Kurbanoğlu’nun ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı. Başkan Bozkurt,’’ Şehitlerimiz her zaman bizim yüreğimizdedir. Onların aileleri başımızın tacıdır. Sadece bayramlarda değil her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız. Şehitlerimiz bu vatanın kahraman evlatlarıdır. Onlar en yüksek rütbe ile onurlandırılmışlardır’’ ifadelerini kullandı.


Şehit Aileleri de ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a memnuniyetlerini dile getirerek Kurban Bayramının mübarek olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:03
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