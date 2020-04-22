Başkan Böcek’ten 23 Nisan mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TBMM’nin 100’üncü Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan’ın büyük bir onur, gurur ve heyecanla kutlandığını ifade eden Böcek, “Bundan 100 yıl önce vatanın varlığı ve bağımsızlığı, Türk Ulusunun kurtuluşu için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yola çıkan vatanseverler, işgal şartları altında bir araya gelerek millet iradesine dayalı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını gerçekleştirmiştir. "Egemenlik, Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varoluşunun temel dayanağı olmuştur. Aldığı kararlar ve yaptığı fedakarca çalışmalarla milli mücadeleyi de yürüten bu Gazi Meclis, ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devletin temellerini atmıştır” dedi.

Çocuklara, ‘Bayramınızı Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerimizde kutlayacağız’ diyerek seslenen Böcek, “Ama bu coşkuyu doyasıya kutlamamıza engel değil. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıl coşkusu kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya’mızın dört bir yanını bayraklarla ve Atatürk posterleriyle süsledik. 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak olan çocuklarımız ve hemşehrilerimiz için ev ev gezerek Türk Bayrağı dağıttık. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası gezici otobüsle Antalya’nın her köşesinde konser veriyor. Sizleri de balkonlarınızı bayraklarla süsleyerek 23 Nisan coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.