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Başkan Böcek, “Hindistan ile her türlü işbirliğine hazırız”

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’enezaket ziyaretinde bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 14:05
Başkan Böcek, “Hindistan ile her türlü işbirliğine hazırız”

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’enezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek, düğün organizasyonları başta olmak üzere Antalya’ya son dönemde Hintlilerin ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, “Ticaret ve kültür-sanat başta olmak üzere her alanda Hindistan ile işbirliği yapmaya hazırız” dedi.


Ziyarette konuk Büyükelçi’ye Antalya hakkında bilgi veren Başkan Böcek, Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 67’sinin Antalya’ya geldiğini belirterek, Antalya’nın bu yıl 16 milyon turist hedefine adım adım ilerlediğimi ifade etti. Hindistan’ın Antalya için son derece önemli bir yere sahip olduğunun da altını çizen Başkan Böcek, son dönemde Antalya’nın İstanbul ve Bodrum’dan sonra Hint düğünlerine ev sahipliği yapmaya başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Hint düğünlerinin önemli, büyük ve renkli organizasyonlar olduğunu ifade eden Başkan Böcek, Antalya’nın bu tür organizasyonları başarıyla gerçekleştirebilecek bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti.



Sinema ortak noktamız


Başkan Böcek, son dönemde İstanbul, Ankara ve Konya gibi yerlerde Hint Festivalleri yapıldığını ve bu festivallerin çok ilgi gördüğünü belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de bu yıl 56.’sını düzenlenecek olan Altın Portakal Film Festivali’ne ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Son zamanlarda Hint Sinemasının sayısal olarak dünyada söz sahibi bir konuma geldiğini söyleyen Başkan Böcek, “Ülkemizde Hint dizileri ve filmleri büyük rağbet görüyor. Sinema sektörü, Hindistan ile şehrimiz arasında ortak bir nokta. Hindistan ile ticaret ve kültür-sanat başta olmak üzere her konuda ilişkilerimizi geliştirecek işbirliğine hazırız” dedi.



Yüzde 80’lik artış var


Antalya’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükelçi Bhattacharyya ise Antalya’nın son derece misafirperver bir yer olduğuna işaret ederek, “Belki de bu yüzden Hindistanlı turistler Antalya’yı ziyaret ediyor ve Antalya’da düğün organizasyonları yapıyorlar.Bu sene ilk altı ayda 150 bin Hint turist ülkenize geldi. Beklentimiz yıl sonuna kadar bu sayının 250 bine çıkması ki bu da yüzde 80’lik bir artışa tekabül ediyor” diye konuştu.



Hint film sektörünü cesaretlendirin


Büyükelçi Bhattacharyya, Başkan Böcek’in dile getirdiği gibi Hint film endüstrisinin önemli bir sektör olduğunu belirterek, “Özellikle Antalya ve Türkiye, Hint filmlerinin çekimi açısından da iyi bir platform. Bu filmlerin Antalya ve Türkiye’de çekilmesi Hint turistlerin Antalya’yı merak etmeleri ve buraya gelmelerini sağlayacaktır. Hint film sektörünü bu konuda cesaretlendirin” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:05
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