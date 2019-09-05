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Başkan Bıyık, Darıca Millet Bahçesini inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Millet Bahçesinde devam eden çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:20
Başkan Bıyık, Darıca Millet Bahçesini inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Millet Bahçesinde devam eden çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte 15 Temmuz’da ilk etabı açılan Darıca Millet Bahçesi’nde çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. İncelemeler sırasında alan hakkında bilgi veren Başkan Bıyık, projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Başkan Bıyık, "Millet Bahçesi ile Eskihisar’ı birleştirecek ikinci etap çalışmalarını bizzat yerinde inceleyerek yetkililer ile değerlendirmelerde bulunduk. Bu güzel alanın tahsis edilmesinde büyük emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle dönemin Milli Savunma Bakanı iken bu alanın ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Sayın Fikri Işık’a ayrıca teşekkür ediyorum. Deniz ve yeşilin bir arada bulunduğu Darıca sahil bölgesinde çocuk, genç ve yetişkin insanların istifade edebileceği bu güzel alan yılsonuna kadar Eskihisar sahilimizle birleşerek çok daha fazla insana hizmet edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:20
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