Başkan Bıyık, çocuklara daha güzel bir Darıca sözü verdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sohbet ettiği parklarda oynayan çocuklara daha güzel bir Darıca’yı gelecek nesillere bırakma sözü verdi.

Vatandaşlarla bir araya gelemeye devam eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretler sırasında mahalle aralarında ve parklarda oynayan çocuklarla da bir araya gelen Başkan uzaffer Bıyık, çocuklarla sohbet edip taleplerini dinledi. Minik Darıcalıların sorunlarını yanıtlayan Başkan Bıyık, “Çocuklarımızın yanımıza gelip istek ve taleplerini iletmeleri beni çok mutlu etti. Darıca Belediyesi olarak faaliyetlerimizde çocuklarımıza yönelik olanlar her zaman önceliğimiz olacaktır" dedi.

Yarınları emanet edeceğimiz çocukları ve gençleri önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, ülkemizin gelecekteki umududur. Onların en iyi şekilde yetişmeleri ve ülkemizi daha iyi noktalara taşımaları için çalışıyoruz. Kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerine olanak sağlayacak alanlar oluşturmak ve bu doğrultuda projeler geliştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel bir Darıca bırakmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için projeler üretiyoruz” diye konuştu.