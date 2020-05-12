Başkan Bıyık çalışmaları inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yenileme çalışmalarının sürdüğü sosyal tesisleri inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Darıca’da bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar artarak devam ederken bir yandan da normalleşme sonrası hayata geçirilecek projelerin çalışması tüm hızıyla sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Bayramoğlu Balyanoz Koyu ve Darıca sahilde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başkan Muzaffer Bıyık’a incelemeler sırasında Başkan Yardımcıları Cüneyt Şentürk ve Ayhan Naci Yılmaz da eşlik etti.

Belediyeye ait sosyal tesislerin daha modern hale gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimizde vatandaşlarımıza sözümüz vardı. Sosyal tesislerimizin Darıca’ya yakışan bir hale gelmesi ve daha modern olması için çalışma başlattık. Bayramoğlu ve özellikle Balyanoz Koyu bizim göz bebeğimiz. Bayramoğlu bölgesinde eksiklik olan sosyal tesis ihtiyacını Balyanoz Kafe’yi açarak giderdik. Ama vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda sosyal tesisimizi büyütüyoruz. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördüğü için yetmiyordu. Balyanoz Koyu’nda çevre düzenlemeleri ve yeni sosyal tesislerle Bayramoğlu sadece ilçemizin değil bölgemizin de cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

Darıca sahilde de aynı şekilde tesislerde yenileme çalışmaları başlattıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Dudayev sahilimiz özellikle yaz aylarında çok yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Bizler de sahilimizdeki sosyal tesislerimizde ihtiyaca cevap vermesi adına yenileme çalışması başlattık. Deniz Köşkü restoran kısa süre önce hizmete girdi. Aynı şekilde Seyir Köşkü Kafe, Teras Kafe ve Dudayev Kafe’de de çalışmalarımız sürüyor. Hilal Kafe’yi de yeni bir yere taşıyarak daha modern bir tesisi faaliyete geçireceğiz. Darıca halkına yakışır sosyal tesisler kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete girecek. Koronavirüs salgını sonrası normalleşmeyle birlikte tüm halkımızı büyük bir heyecanla yeni tesislerimizde ağırlamayı bekliyoruz” diye konuştu.