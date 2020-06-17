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Sağlık

Başkan Beyoğlu’ndan SMS yoluyla vatandaşlara korona virüs uyarısı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır’da son günlerde artış gösteren vaka sayılarından sonra mahalle muhtarları ve vatandaşlara SMS yoluyla mesaj göndererek yeni tip korona virüs ile ilgili kurallara uyulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:38:12 -
Başkan Beyoğlu’ndan SMS yoluyla vatandaşlara korona virüs uyarısı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır’da son günlerde artış gösteren vaka sayılarından sonra mahalle muhtarları ve vatandaşlara SMS yoluyla mesaj göndererek yeni tip korona virüs ile ilgili kurallara uyulmasını istedi.


Diyarbakır’da yeni tip korona virüs salgını ile ilgili son zamanlarda vaka sayısının artması üzerine Bağlar Belediyesi tedbirleri sıklaştırdı. Mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşlara da SMS yoluyla çağrıda bulunuyor. Başkan Beyoğlu, cep telefonlarına geçtiği SMS ile “Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüse karşı artan vaka sayılarımız tedbirlere uyumamız gerektiğini hatırlatıyor. Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak birbirimizi virüsten koruyalım” dedi. "ifadelerine yer verdi.



“Kazanımları heba etmeyelim”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin pandemi sürecinde elde ettiği başarı ve kazanımların heba edilmesini istemediklerini vurgulayan Başkan Beyoğlu, fiziki mesafe ve maske kullanımı gibi hassas konularda taviz verilmemesi gerektiğini anlattı. “Düğün, taziye, nişan, sünnet, mevlit ve toplu yemekler gibi hastalığın bulaşma riski yüksek olan etkinliklere katılmayalım” diyen Başkan Beyoğlu, bu zorlu sürecin ancak vatandaşların sağduyusu ve tedbirlere riayet etmesiyle aşılacağını sözlerine ekledi.


Başkan Beyoğlu, semt pazarları başta olmak üzere vatandaşların bulunduğu toplu alanlarda daha fazla denetim yapılması için de belediye ekiplerine talimat verdi. Sosyal medya ve yazılı basın yoluyla da bilgilendirme ve uyarıları arttıran Başkan Beyoğlu, pandemi sürecinin başlamasıyla start verdikleri dezenfekte faaliyetlerinin artırılması için de temizlik müdürlüğüne yeni talimatlar verdi.

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