Başkan Batur: “Önceliğimiz kentsel dönüşüm ve tarih”

İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu (İZGEP) üyeleriyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Önceliğimiz kentsel dönüşüm ve tarih" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İZGEP üyeleriyle bir araya geldi. İZGEP Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ moderatörlüğünde yürütülen toplantıda Batur’a, Konak Belediyesi meclis üyeleri Şamil Sinan An ve Erhan Uzunoğlu da eşlik etti. Toplantıda Konak’ta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, kentin gelecek vizyonunu çizen Başkan Batur, platform üyelerinin önerilerini dinleyerek, sorularını da yanıtladı.

“Kentsel dönüşüm zor ama zoru severiz”

Konak’ta iki ana hedefe odaklandıklarını vurgulayan Başkan Batur, şehrin kentsel dönüşüme ve tarihi misyonunun ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Gültepe, Toros ve Levent mahallelerinde binaların ömürlerini tamamladığına, yeterli sosyal tesis ve yeşil alanın bulunmadığına dikkat çeken Batur, “Bizim birinci önceliğimiz, bu mahallelerimizdeki dönüşümü ve değişimini sağlamak. Daha önce hazırlanan planlar üzerinde revizeler yapıyoruz. Örneğin eski planda kişi başına 2.46 metrekare olan yeşil alan ve rekreasyon alanını biz 13.7’ye çıkardık. Bunun dünya standardı 11. Kentsel dönüşüm sadece binaları, beton blokları dikmek demek değildir. O alanda yaşayan insanların yaşam seviyesini belirli bir noktaya çıkarmalıyız. Kentsel dönüşüm zor bir çalışma ama biz zoru seviyoruz. Bu kentin dönüşüm bekleyen mahallelerine, Narlıdere modelini getireceğiz. Üstelik sadece bu bölge için de değil, Beştepeler bölgesi dediğimiz mahalleler; Tepecik ve Mersinli’ye kadar uzanan şeritte de Büyükşehir Belediyemizle uzlaşarak, odalarımızdan, kurumlardan görüş alarak bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

“Altın Üçgen parlayacak"

Konak’ın her köşesinden tarih fışkıran, kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Batur, “Altın Üçgen” olarak değerlendirilen Kemeraltı, Basmane ve Agora bölgelerine dikkat çekti. Bu bölgenin tarihi değerlerinin ortaya çıkarılması konusunda tüm paydaşlarla uzlaşı içinde çalışıldığına dikkat çeken Batur, öncelikli olarak bir yol haritasının çıkarıldığını vurguladı.

Tarih ayağa kalkıyor

Konak Belediyesinin Tepecik’te tarihi bir binayı Roman Kültür Merkezine çevirdiği belirten Batur, İkiçeşmelik çeşmesinin ortaya çıkarılacağını, Selvili Han ve Büyük Demir Han’ın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle restore edileceğini belirtti. Mirkelam Han, Çakaloğlu Han, Kıllıoğlu Hamamı, Kırım Tatar Evi, Silahhane Binası ve Kemeraltı’nda bulunan sinagogların ayağa kaldırılacağını söyleyen Batur, şöyle devam etti: “Şehrimizdeki tüm kesimlerle ilişkilerimizi kuvvetlendirmek adına esnaf, engelliler ile sivil toplum örgütleri ve hemşehri derneklerimizi kurduk. Eşrefpaşa Hastanesinin arkasındaki alanı ‘Engelliler Köyü’ haline getiriyoruz. Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfının oradaki binalarını yeniliyoruz. Orada akşam bakım merkezimiz de olacak ve veliler çocuklarını bize emanet ederek, sosyal hayata dönecek. Bu bizi çok heyecanlandıran bir proje. Ayrıca sokaklarda pazar kurdurmayacağız. Kahramanlar pazar yerini, Kahramanlar otoparkının zemin katına taşıyoruz. Alsancak’tan da servis kaldıracağız. Eşrefpaşa pazar yeri tarihi misyonu olan bir yer ve pazar kurulması yasak. Onu da yapacağımız alana taşıyacağız. Kadifekale’de sokağa kurulan pazarı da İkinci Kadriye Mahallesine taşıyacağız. Çınarlı’da güzel bir parkımız var; oraya da İzmir Türk Kolejinden bağışlanan planetaryumu kuracağız.”

Uyuşturucuyla mücadele

Türkiye’deki belediyeler arasında ilk kez Konak Belediyesinin madde bağımlılığı komisyonu kurduğunu söyleyen Batur, şöyle devam etti: “Konak, Türkiye’de en çok Roman vatandaşımızın yaşadığı bölge. Bu bölgelerde yaşanan en büyük sıkıntı, çocukların okula gönderilmemesi. Yaşadıkları mekânlar da oldukça kötü. Gençlerimiz uyuşturucu belasına yakalanıyor. Biz de bir komisyon kurduk. Ayrıca ’Oteller Sokağı’nda bize bağışlanan bir binayı da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitim Merkezi haline getiriyoruz."

“Fuar kentimizin değeri”

Başkan Batur, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları da tek tek yanıtladı. Kültürpark’ta düzenlenen bazı etkinliklerin gece geç saatlere kadar sürdüğüne, bölge halkının gürültüden rahatsız olduğuna dikkat çekilmesi üzerine Batur, “Fuar bizim fuarımız, kentimizin değeri ve bu sene de çok canlı. 10 gün sürüyor, biraz sabredeceğiz. Ancak şunu da belirtmek isterim ki; fuardaki müstecirlerle ilgili sözleşmeler fes ediliyor. Fuar yeni bir kimliğe bürünecek; özgürce insanların dolaştığı, binaların daha da azaldığı bir alan olmalı. Tunç Başkan’la aynı paralelde düşünüyoruz” dedi.

“Tüm parklara birer basket potası”

Çocukların sokaklarda oynayacağı alanların çoğaltılması isteğini de değerlendiren Batur, “Bizim çocukluğumuz farklıydı. Annelerimiz, babalarımız bizi sokaktan zor alırdı. Şimdi bizim de çocuklarımızı sokaklara çıkarmamız lazım. Biz tüm parklara birer basket potası koyacağız. Çocukların spor yapması kadar güzel bir şey yok” diye konuştu.

Kordon’da çiğdem sorunu

Kordon’da yerlere çiğdem kabuklarının atıldığına işaret edilen bir başka soruya da Batur, şöyle yanıt verdi: “Kordon da çiğdem kentin bir gerçeği. Biz temizliyoruz, sabah yine aynı. Bu kültür ve eğitim meselesi. İzmir’de çocuklarımızı yetiştirirken bebeklikten itibaren bunu onlara öğretmeliyiz.”

“Pazardan sonraki kirliliği görmelisiniz”

Pazar yerlerinin kaldırılmasıyla ilgili eleştiri üzerine de Batur, “Alışveriş kültürüne karşı değilim ama kapalı pazar yerlerinde de aynı birliktelik, dostluk sürer ancak kentin sokaklarında pazar yeri kurulmasına özellikle kent estetiği açısından sıcak bakmıyorum. Pazardan sonra alanlardaki kirliliği görmelisiniz, temizliği çok zor” cevabını verdi.

Yeni miting alanı önerisi

Gündoğdu Meydanı’nda yapılan etkinlik ve mitinglere ilişkin soruyu da yanıtlayan Batur, “Bu etkinlikleri İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliği belirliyor; bizim yaptırım gücümüz yok. Ancak İzmir’de yeni bir miting alanı sağlamak zorundayız. İnciraltı’nda güzel bir miting alanı da var; bu etkinlikler o alanda düzenlenebilir” diye konuştu.

“İzmir köy değil”

İzmir’in tepeler üzerine kurulan ve arsa üretimi konusunda sıkıntı yaşanan bir kent olduğuna dikkat çeken Batur, “Ankara ve Eskişehir’de çok güzel çalışmalar yapılıyor ama bu iki kent, gelişme alanlarını rahatlıkla sağlayabiliyor ve planlama anlayışını da ona göre geliştirebiliyor. İzmir de ayaklarını yere sağlam basarak, 1/25.000 ve 1/100.000’lik planlara ve anayasasına sağdık kalarak büyüyen bir kent. İzmir’e köy yakıştırmasına katılmıyorum” ifadelerini kullandı.