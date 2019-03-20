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Başkan Babaş SFC Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret etti

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:20
Başkan Babaş SFC Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret etti

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Babaş, Kastamonu ekonomisinin can damarlarından olan SFC Entegre Orman Ürünleri Fabrikası’nı ziyaret etti.


Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ziyaretleri kapsamında SFC Fabrikasında işçiler ile bir araya geldi. SFC Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, SFC Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, Hammadde Tedarik Müdürü Şaban Çemekoğlu ve Halim Yün tarafından karşılanan Tahsin Babaş, fabrika çalışanları ile sohbet etti, onlarla birlikte aynı karavanadan yemek yedi.


Yemek sonrası fabrika yönetimiyle bir araya gelen Babaş, SFC’nin Kastamonu için önemine dikkat çekti. SFC’nin Kastamonu için vazgeçilmez bir sanayi tesisi olduğunu ifade eden Babaş, yerel yöneticiler olarak her zaman bu tür sanayi tesislerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.


Belediye Başkanı Babaş, "Kastamonu için büyük önem taşıyan bir sanayi tesisimiz de bulunuyoruz. Şehrimiz için yıllardır önem teşkil eden SFC, daha da gelişerek çalışmalarını sürdürüyor. Tahmin ediyorum, 1000’in üzerinde bir istihdam sağlanmış durumda. Ayrıca ciddi manada da bir üretimin olduğunu biliyorum. Üretim noktasında da çevremize karşı duyarlı bir sistemle çalışıldığını iyi takip edenlerden birisiyim. O nedenle de 2014 yılından bu tarafa yapmış oldukları çevre dostu çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Biliyorum ki çevre dostu çalışmalar halen devam ediyor. Hem havada, hem atık su üzerinde ciddi çalışmalarını yakından takip ettim. 2014 yılında bu alanda ciddi manada sıkıntılar olduğu söyleniyordu. Ancak geldiğimiz noktada çok mutlu ve memnun olduğumu hem halkımızdan duyuyorum, hem yerinde görüyorum, hem de belediye başkanı olarak biliyorum. Duyuyorum, biliyorum ve görüyorum. Bunlar gerçekten de önemli hususlar. Bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. SFC, Kastamonu için vazgeçilmezdir. Çünkü, hem üretim de hem istihdam da, hem ekonomi de büyük yer teşkil ediyor. Burası bir sanayi alanı ve gördüğüm kadarıyla da alan da daha da büyüyerek ve geliştirerek çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bizler de yerel yöneticiler olarak elimizden geldiği kadar, hatta daha fazlasıyla yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.


Babaş, daha sonra projeleri hakkında fabrika yetkililerini bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:20
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