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Başkan Aygün’den Kurban Bayramı mesajı

Milli Beka Hareketi Genel Başkan Sözcüsü Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
Başkan Aygün’den Kurban Bayramı mesajı

Milli Beka Hareketi Genel Başkan Sözcüsü Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


"Yaptığı hizmetler ile Allah’a yakınlaşan insan, bütün insanlara da yakın olur" diyen Aygün, "Bu yakınlık, insanın içinde yaşadığı toplumun haklarına saygılı davranmayı, karşılıklı hakları gözetmeyi ve yardımlaşmayı gerektirir" ifadelerine yer verdi.


Aygün’ün mesajı şöyle:


“Allah rızası için kurban kesmek, mali bir ibadet olduğu gibi, sosyal hayat açısından da önemli bir yardımlaşma ve dayanışma vesilesidir. Çünkü kesilen kurbanın etinden, akrabalar, komşular, fakirler ve muhtaçlar da faydalanırlar. Böylece, kurban kesenlerle kesemeyenler arasında bir yakınlaşmanın ve karşılıklı sevgi ve saygının gelişmesine katkı sağlarken, sosyal çözülmeyi durdurur, milli birlik ve beraberliğe, sosyal bütünleşmeye de katkı sağlar”

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
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