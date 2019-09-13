Başkan Aydın’dan Şişecam’a ziyaret Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Şişecam’ı ziyaret etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Şişecam’ı ziyaret etti.

Başkan Davut Aydın, Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kırman’ı makamında ziyaret etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın, “İlçemiz ve ülkemizde önemli yatırımları bulunan Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman’ı makamında ziyaret ettik. İlçemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Şişecam ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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